27.12.2024, 07:07
Таллинн начинает поддерживать строительство лифтов в многоквартирных домах. Но выделяемых денег хватит всего на несколько лифтов
ФОТО: | Shutterstock.com via PuzzlePix
В конце ноября город Таллинн объявил, что с нового года начинает поддерживать установку лифтов в многоквартирных домах. Хотя занимающиеся обслуживанием лифтов предприятия приветствуют эту инициативу, размер поддержки кажется слишком маленьким, пишет Ärileht.
„Квартирным товариществам будут по-прежнему предоставляться пособия на реновацию, также Таллинн продолжит поддерживать развитие велосипедных домов, а в качестве новой меры начнет поддерживать строительство лифтов в многоквартирных домах“, — сообщила городская управа в пресс-релизе. На меры поддержки квартирных товариществ в бюджете запланировано около четырех миллионов евро, из которых на строительство лифтов отведено 400 000 евро.
Уже подписаны?