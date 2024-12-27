Таллинн начинает поддерживать строительство лифтов в многоквартирных домах. Но выделяемых денег хватит всего на несколько лифтов

„Квартирным товариществам будут по-прежнему предоставляться пособия на реновацию, также Таллинн продолжит поддерживать развитие велосипедных домов, а в качестве новой меры начнет поддерживать строительство лифтов в многоквартирных домах“, — сообщила городская управа в пресс-релизе. На меры поддержки квартирных товариществ в бюджете запланировано около четырех миллионов евро, из которых на строительство лифтов отведено 400 000 евро.

Городской директор стратегии Райдо Рооп отмечает, что в Таллинне имеются районы со множеством пятиэтажных панельных домов без лифта, что сильно затрудняет передвижение пожилым людям и людям с ограниченными возможностями. Пособие предназначено в первую очередь для типовых, построенных в советское время 40-60 лет назад пятиэтажных многоквартирных домов на 60 квартир, в которых проживают пожилые люди. „Новая мера поддерживает квартирные товарищества в установке лифтов в зданиях, если товарищества этого пожелают“, — добавляет Рооп.