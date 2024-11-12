НА ЗАМЕТКУ | Пять ошибок в ремонте, которые выдают в вас дилетанта. Не совершайте их!

1. Не учли подрезку плитки

Подрезка плитки бывает необходима практически всегда, но вот будет ли она бросаться в глаза и портить впечатление от интерьера, зависит от раскладки. А если ее не продумали заранее, то самые некрасивые швы, несостыковки рисунка, „огрызки“ плитки могут оказаться на самом видном месте.

Как надо?

При укладке плитка на первом плане должна выглядеть „целой“. Не должно быть кусочков менее половины формата плитки на хорошо просматриваемых участках стен.

До ремонта в специальной программе или на бумаге начертите различные варианты укладки плитки для ванной: вы сможете определить, какой угол наиболее просматривается, а в каком будет не так заметно, с какого угла начать укладку.

2. Не продумали примыкание мебели и сантехники

А еще дверных наличников к рельефной плитке или 3D-панелям. Такая стена выглядит модно и стильно лишь до тех пор, пока вы не попытаетесь поставить к ней шкаф или тумбу или вставить новую дверь. Зазоры обеспечены.

Как надо?

Использовать рельефные отделочные материалы только как акцент — на экране ванной, в нише или, наоборот, на выступе стены. Но обязательно там, где не должно быть примыкания мебели.

3. Не сделали проходной выключатель

А еще дверных наличников к рельефной плитке или 3D-панелям. Такая стена выглядит модно и стильно лишь до тех пор, пока вы не попытаетесь поставить к ней шкаф или тумбу или вставить новую дверь. Зазоры обеспечены.

Как надо?

Использовать рельефные отделочные материалы только как акцент — на экране ванной, в нише или, наоборот, на выступе стены. Но обязательно там, где не должно быть примыкания мебели.

4. Ошиблись с размерами бытовой техники

Так бывает часто: выбрали абстрактную технику и заказали кухонную мебель с нишами под нее. А потом обнаружили незапланированные зазоры или отсутствие свободного пространства для вентиляции и охлаждения.

Как надо?