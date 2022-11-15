Три шага по утеплению дома, которые еще можно предпринять до наступления сильных холодов
Если раньше проблему с плохо утепленным домом мы могли решить с помощью толстых носков, то уже прошлой зимой для этого требовался уже намного более толстый кошелек. Начинающийся отопительный период буквально держит нас всех в страхе.
Что еще можно сделать до наступления сильных холодов и начала настоящего отопительного сезона, чтобы хоть немного уменьшить счета за отопление как в этом, так и в будущих отопительных сезонах?
1. Ищите неутепленные зоны
Одним из главных требований к теплонепроницаемому дому является его воздухонепроницаемость, в связи с чем чрезвычайно важно найти места, из которых воздух может попадать в дом и выходить из него. И такими местами совсем не обязательно будут дыры в стенах.
„Например, в более старых домах особенно сложными местами являются зоны под окнами и вокруг дверей. В свою очередь, в новых домах при установке окон и дверей допускается немало ошибок, или же просто может разрушиться уплотнитель или уплотнительная вата вокруг окна или двери. В таком случае отделять находящийся в доме теплый воздух от уличного воздуха будет только отделочный слой или фасад здания. Однако данные элементы не предназначены для удерживания тепла“, – объяснил технический консультант производителя изоляционных материалов Kingspan Insulation OÜ Кристьян Вяэстер.
Обычно плохое утепление окон и дверей может почувствовать каждый, потому что в таком случае воздух и поверхности вблизи оконных рам будут значительно более холодными. При холодной и очень влажной погоде вблизи оконных и дверных рам может возникнуть слой льда, скапливаться влажность, образовываться плесень.
Если вы заметили такую проблему у себя дома, то нужно снять окна и дверные рейки и заполнить обнаруженные в них полости изоляционным материалом. Также стоит добавить дополнительный утеплитель, если оконная рама позволяет это сделать.
„Если оконная или дверная рама достаточно широкая, нужно прикрепить панели из тонкого изоляционного материала к проему так, чтобы рама сидела внутри изоляционного слоя. Такие панели легко шпаклюются и окрашиваются в желаемый цвет“, – отметил Вяэстер.
2. По возможности утолстите изоляционный слой
Другой проблемой старых домов является недостаточный утеплительный слой. Например, много лет крыши утеплялись утеплительным слоем толщиной всего 10–15 см. Сегодня стандартом является слой, толщина которого минимум в 2–3 раза больше.
„Естественно, дополнительная изоляция стен и крыши является достаточно серьезным и затратным процессом, который лучше всего выполнять одновременно с другими ремонтными работами. Тем не менее, крышу во многих местах можно достаточно просто утеплить современными тонкими утеплительными панелями. Их характеристики теплонепроницаемости примерно в 2 раза лучше, чем у обычных изоляционных материалов, и, соответственно, эффект от них также будет гораздо более значительным“, – рассказал представитель Kingspan Insulation.
Утеплить дом изнутри также возможно, и для этого подойдут тонкие и исключительно эффективные панели. Например, особенно удобными являются покрытые гипсовыми плитами Kingspan утеплительные плиты Therma TW56. Так как на одной стороне этих плит уже имеется слой гипса, можно избежать многих дополнительных отделочных работ. Тем не менее, перед утеплением дома изнутри стоит проконсультироваться со специалистом, чтобы был выбран правильный материал и не возникла опасность появления плесени.
3. Утеплите подвал
Жильцы первого этажа частных домов и многоквартирных домов, под которыми расположен неотапливаемый подвал, нередко замечают, что утепление потолка подвала помогает им намного лучше удерживать тепло в своих комнатах.
„Если конструкция дома является более старой, то с большой долей вероятности пол между неотапливаемым подвалом и вашим жильем практически не утеплен. Потеря тепла через такой пол может быть достаточно большой, так как фактически через него вы будете отапливать и подвал. Однако достаточно лишь тонкого слоя современного материала на потолке подвала, и потери тепла немедленно уменьшатся. Плюсом такого утепления является то, что выполнять работы в подвале значительно проще, и там не нужно уделять много внимания отделке“, – объяснил Вяэстер.
Естественно, все работы по утеплению удобнее всего делать летом, однако, учитывая нынешние цены на отопление, некоторые более простые работы можно без особых сложностей выполнить в любое время.