25.05.2022, 10:15
Российский миллиардер из списка Forbes строит в Эстонии жилые дома(1)
ФОТО: Ekspress Meedia | Kiur Kaasik
Российский миллиардер из списка Forbes Артем Хачатрян владеет в Эстонии фирмой, которая занимается девелопментом жилого района в Виймси – его компания собирается построить более 250 квартир, но сам предприниматель предпочитает держаться в тени, пишет dv.ee.
В прошлом году журнал Forbes оценил состояние Артема Хачатряна в 3,1 млрд долларов, он занимает 49-ю строчку в списке самых богатых людей России.
Хачатрян, сделавший состояние на сетях дешевых магазинов в России и странах СНГ, уже много лет занимается в Эстонии девелоперской деятельностью, и с 2017 года его предприятию принадлежит 10% в фирме Park Plaza OÜ, которая построила жилой квартал Das Haus на углу Пярнуского шоссе и улицы Сюда.