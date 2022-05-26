Эстонские богачи начали строить виллы в голливудском стиле. Они стоят миллионы евро

По словам Яануса Лаугуса, роскошная недвижимость сейчас популярна как никогда. «Если всего несколько лет назад миллионные сделки были исключением, то теперь появились целые комплексно развитые районы, полностью застроенные сверхдорогими домами», – сообщил Лаугус.

«По большей части покупатели и заказчики – это ИТ-предприниматели, которые больше смотрят на содержание, чем на цену. Самые популярные архитекторы загружены работой на годы вперед, а времена жутких зданий в стиле крепостей 90-х остались позади. Сегодняшние дома миллионеров следуют последним международным тенденциям и больше напоминают голливудские виллы», – говорит Лаугус.

«Ожидается, что непременные атрибуты «виллы на миллион» – это высокие потолки, много света и большие террасы. В каждой спальне обязательно должна быть своя ванная комната. В связи с ограничениями коронавирусного периода все больше людей строят персональные спа- и тренажерные комплексы», – описывает Лаугус ожидания покупателей.

По словам руководителя бюро недвижимости Uus Maa, настолько удачного времени для продажи «виллы на миллион» не было никогда ранее. «Покупательская способность в более богатом сегменте не упала, скорее, нехватка материалов также ограничивает строительство в этом секторе. Если придется ждать год, чтобы получить эксклюзивные материалы и детали, то люди предпочтут получить новый дом с меньшими усилиями и за меньшее время. Хватает таких, кто готов сразу заплатить за подходящий дом 2-3 миллиона», – сказал Лаугус.

«Самые роскошные виллы строятся вдоль берега моря за пределами Таллинна. Например, в Меривялья, Пирита и Виймси, а также в направлении Какумяэ-Табасалу вплоть до Клоога. Вошли в тренд и большие приватные объекты недвижимости с высоким озеленением вблизи Таллинна. В их отношении важно наличие права на строительство более просторного основного здания и нескольких вспомогательных зданий, а также наличие коммуникаций и хорошее дорожное сообщение со столицей», – говорит Лаугус.