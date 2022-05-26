Хотите купить дачу? Вот 11 параметров, которые вы должны учесть

Профессиональный оценщик и маклер Pindi Kinnisvara Олав Леок считает, что при выборе дачи стоит тщательно взвесить 11 параметров, чтобы избежать эйфории, возникающей среди весеннего цветения и пения птиц, которая позднее может обернуться глубоким разочарованием.

«Первые три позиции, которые необходимо проверить при приобретении любого дома и недвижимости: обеспечен ли к нему доступ на законной основе (дорога общего пользования, сервитут и пр.), оформлено ли подключение к водоснабжению и канализации законодательно и не потребует ли оно сразу же масштабного обновления, а также не возникнут ли какие-либо проблемы в связи с отсутствием подключения к электроснабжению или увеличением его мощности», – перечислил Леок.

«Лето в Эстонии бывает таким, что порой и на Иванов день может выпасть град. Именно поэтому стоит критически осмотреть теплоизоляцию дома. В старых дачах она часто и не бывает самой современной, однако едва ли семьи с детьми хотели бы проводить летние ночи в хижине, подходящей скорее для кемпинга, стуча от холода зубами», – отметил Леок четвертый аспект, требующий проверки.

По его словам, с предыдущей связана также и пятая рекомендация, которой является исправное функционирование отопительных систем.

«Необходимо непременно осмотреть электропроводку, поскольку без заземления старые алюминиевые провода, вероятно, нельзя назвать тем, что отвечающий за безопасность семьи человек хотел бы видеть в доме», – сказал он.

Седьмой пункт. Леок советует убедиться, что почва дачного участка не является чрезмерно влажной. «Лучшее время для составления данной оценки – день-два после сильных дождей. А если в доме имеется также и небольшой подвал, то он может многое рассказать относительно почвы, на которой стоит дом – различные лужицы в бетонном подвальчике или густая плесень являются подтверждением того, что почва в осенне-весенний сезон может становиться очень влажной», – пояснил он.