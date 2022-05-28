Специалист: покупая жилье в новостройке, помните об одной важной вещи

"Часто все свободные деньги тратятся на первоначальный взнос за новую квартиру, а расходы на меблировку не учитываются", – говорит Ребане. По его словам, минимальная стоимость меблировки типичной двухкомнатной квартиры в новостройке составляет около 10 000 евро. Для трехкомнатной квартиры минимальные затраты должны составлять 15 000 евро. "Не исключено, что за эту сумму вы сможете найти со вкусом обставленную квартиру со всем необходимым для жизни", – добавил Ребане.

По словам Пеэпа-Айна Саара, члена правления бюро недвижимости Arco Vara, на рынке много людей, заинтересованных в покупке, но спрос превышает предложение, и в настоящее время на рынке не так много новых объектов. Однако к каждому объекту недвижимости нужно подходить индивидуально. "Новостройка сама по себе не гарантирует качества. К сожалению, жизнь показала, что во многих новых проектах качество строительства не всегда соответствует заявленному", – говорит он.

Помимо самого здания, все более важными деталями становятся местоположение, инфраструктура, близость к магазину, школе или детскому саду. Однако и энергоэффективность стала для многих очень важным фактором при выборе нового жилья.

"Если сравнивать новостройку со старым домом, который, возможно, не так хорошо изолирован и все еще отапливается электрическими радиаторами, то несомненными преимуществами являются контролируемые эксплуатационные расходы и класс энергопотребления. Кроме того, в настоящее время ни одна недвижимость не покупается на вторичном рынке без того, чтобы потенциальный покупатель не посмотрел счета за коммунальные услуги за последние несколько месяцев", – отмечает Саар.

Покупатели также всё внимательнее читают различные контракты, поскольку важно убедиться в обеспечении защиты прав покупателя с тем, чтобы сохранялось чувство уверенности. Самое главное, по мнению обоих экспертов, – найти недвижимость, которая понравится покупателю и будет соответствовать его образу жизни. Поэтому решение не должно основываться только на том, будет ли это новостройка или квартира после ремонта, тем более что последняя может иметь много преимуществ.