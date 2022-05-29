Предложение нового жилья - на уровне 2014 года, застройщики разрывают сделки с покупателями. Что происходит на строительном рынке Эстонии?

То тут, то там возникают разговоры о том, что в нынешних условиях застройщики разрывают сделки с покупателями жилья. Но по сравнению с тем, что было десять лет назад, на рынке всё-таки преобладают застройщики, которые заботятся о своей репутации, и выполняют взятые на себя обязательства. Рост цен на исходные материалы затрудняет прогнозирование конечной стоимости строительства. Таким образом, если в прошлом были составлены договоры о бронировании на определённое количество квартир до начала строительства, то в настоящее время предпочтение отдаётся продаже квартир на более позднем этапе строительства. Поэтому в ближайшем будущем предложение может не увеличиться в том объёме и в те сроки, которые ожидались ранее. Рост цен на строительство и дефицит на рынке новостроек будут продолжать оказывать повышенное давление на цены. Как и в любом кризисе, наступит время, когда возникнет новое равновесие и появятся новые цепочки поставок, но вопрос в том, сколько времени это займет.