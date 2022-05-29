Предложение нового жилья - на уровне 2014 года, застройщики разрывают сделки с покупателями. Что происходит на строительном рынке Эстонии?
В первом квартале объём строительных работ в Эстонии продолжал быстро расти. В годовом исчислении объёмы строительства выросли на 14%. Отчасти это было связано с более низкой базой в первом квартале прошлого года, когда объёмы строительства падали. По сравнению с допандемическим периодом 2019 года объёмы строительства выросли на 18%.
Рост объёмов строительства был обусловлен увеличением объёмов строительства зданий. Объём строительства зданий в первом квартале вырос почти на 20% по сравнению с прошлым годом. Однако объём строительства сооружений снизился на 1,4%. Объём строительных работ, выполненных эстонскими предприятиями за рубежом, в первом квартале был почти на 30% больше, чем годом ранее, и составил 6% от общего объёма строительства. Отчасти это был эффект базы. Соответствующая доля составляла 5% в прошлом году и 8% в 2019 году.
Экономист Swedbank Марианна Рыбинская говорит, что чувство уверенности среди строительных компаний снизилось по сравнению с пиком прошлого года. "Трудности с поставками материалов, от которых строительные компании страдали уже в прошлом году, усугубились с началом войны в Украине. Дефицит строительных материалов ещё больше ускорил рост цен на строительство в этом году", – пояснила Рыбинская.
По данным Департамента статистики, цены на строительство в марте выросли на 21 процент в годовом исчислении. В основном это было обусловлено ускорением роста цен на строительные материалы, который достиг почти 30 процентов в годовом исчислении. Это самый быстрый рост цен на строительные материалы с 1996 года, когда Департамент статистики начал публиковать эти данные. Наряду с нехваткой материалов, строительные компании рассматривают в качестве серьёзной проблемы и дефицит рабочей силы, причём четверть компаний считают это сдерживающим фактором строительной деятельности.
Строительный рынок охлаждается
Хотя спрос на здания и сооружения не упал (по оценкам строительных компаний, объёмы заказов остаются высокими), нынешний шок вызван кризисом предложения материалов. С одной стороны, трудности с поставками материалов уже оказывают влияние на показатели прибыли строительных компаний. С другой – нынешние условия не способствуют строительству новых объектов, поскольку риски возросли. В случае государственных закупок предлагать фиксированные цены в нынешних условиях неопределенности является сложной, если не сказать почти невыполнимой задачей для строительных компаний. Нарушенные цепочки поставок и ценовой шок на строительные материалы не дают точно планировать окончательную стоимость и срок строительства, а это означает, что цена предложения сегодня намного выше. Это, в свою очередь, вероятно, приведёт к сокращению государственных закупок, поскольку бюджеты ограничены. Повышенная неопределенность может заставить компании отложить инвестиции в строительство. В среднем на инфраструктурное строительство приходится около 25% от общего объёма строительства, в то время как на строительство зданий – в среднем 75%, из которых на нежилые здания приходится 40%, а на жилые – около 35%.
В жилищном строительстве наблюдается дефицит
Предложение нового жилья в первом квартале продолжило сокращаться. Количество выставленных на продажу квартир в новостройках Таллинна и окрестностей в первом квартале было на уровне, который в последний раз наблюдался в 2014 году.
То тут, то там возникают разговоры о том, что в нынешних условиях застройщики разрывают сделки с покупателями жилья. Но по сравнению с тем, что было десять лет назад, на рынке всё-таки преобладают застройщики, которые заботятся о своей репутации, и выполняют взятые на себя обязательства. Рост цен на исходные материалы затрудняет прогнозирование конечной стоимости строительства. Таким образом, если в прошлом были составлены договоры о бронировании на определённое количество квартир до начала строительства, то в настоящее время предпочтение отдаётся продаже квартир на более позднем этапе строительства. Поэтому в ближайшем будущем предложение может не увеличиться в том объёме и в те сроки, которые ожидались ранее. Рост цен на строительство и дефицит на рынке новостроек будут продолжать оказывать повышенное давление на цены. Как и в любом кризисе, наступит время, когда возникнет новое равновесие и появятся новые цепочки поставок, но вопрос в том, сколько времени это займет.
Покупательная способность домохозяйств в этом году упадёт
Swedbank прогнозирует сильный рост заработной платы в этом году. Однако общая инфляция будет по-прежнему опережать рост заработной платы, и покупательная способность населения будет падать. Общее чувство уверенности домохозяйств и их оценка будущего финансового положения резко снизились. По статистике Земельного департамента, рост цен на жильё в годовом исчислении ускорился в апреле до 27%. В последний раз такой рост наблюдался в 2007 г. В этом году рост цен на квартиры опережает рост заработной платы, поэтому доступность жилья будет продолжать ухудшаться. В то же время доступность жилья значительно выше, чем в 2007 году.