Опрос: четверть жителей Балтии готовы всю жизнь прожить в одном, но своем собственном жилище

Для более, чем 80% опрошенных важно, чтобы их жилье им принадлежало — а в Эстонии так ответили 86% респондентов.

Чем старше респонденты, тем важнее для них жить в своем месте. Для латвийской молодежи 18-29 лет проживание в своем собственном месте не так существенно, как для их сверстников — это важно для 59% молодых латвийцев, тогда как в Эстонии и Литве — для 68% и для 70% молодежи.

Судя по данным опроса, многие жители считают, что первое жилье нужно приобретать на всю жизнь. При этом каждый десятый признает, что на данный момент, к сожалению, не может себе позволить такую покупку — и в основном это именно молодежь.

Почти половина жителей Латвии и Литвы готовы всю жизнь прожить в одном принадлежащем им жилище или сменить его только один раз. В Эстонии так же хотели бы менее трети опрошенных — чаще эстонцы готовы менять жилье дважды, трижды или вообще безграничное количество раз, если будет необходимо.

По данным опроса, жители столиц готовы переезжать чаще, а те, кто живут в деревне, в основном предпочитают не менять житье.

Опрос провел банк Luminor в апреле 2022 года совместно с исследовательским агентством Norstat Latvia. В опросе участвовали более 1000 респондентов из стран Балтии в возрасте от 18 до 74 лет.