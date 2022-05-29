Вы не поверите! На сколько реновация многоквартирных домов снижает расходы на отопление?

В выводах исследования отмечается, что хотя расходы на отопление после реновации в среднем снижались наполовину, первоначальные расчеты экономии тепловой энергии на практике иногда оказывались слишком оптимистичными.

Одна из причин расхождений между прогнозными и реальными показателями могла быть связана с тем, что прогноз сознательно составлялся по оптимистичному сценарию, чтобы получить государственную субсидию на реновацию, а кроме того, уровень компетенции проводивших расчеты специалистов на тот момент был неравномерным.

Еще одна причина повышенного расхода тепловой энергии была связана с более высоким потреблением по сравнению с расчетными показателями: в прогнозе использовалась температура в отапливаемых помещениях в 21 градус, а в реальности она составляла в среднем 22,4 градуса, потому что после ремонта жильцы могли сами регулировать температуру в своей квартире, а повышение температуры на один градус увеличивает расход тепловой энергии на 10%.

Жильцы охваченных исследованием домов были в целом довольны общими результатами ремонта, указывая лишь на второстепенные недостатки в работах.