Планируете взять жилищный кредит? Эксперт рассказал, что следует учесть при росте процентных ставок

"В течение последних десяти лет мировые центральные банки проводили странный эксперимент - они постоянно печатали дополнительные деньги и держали процентные ставки практически на нуле, а в Европе - даже в минусе. Такого в мировой истории еще не было. В некоторой степени это делалось для того, чтобы оживить экономику, но мне кажется, что они явно перестарались, и теперь настало время за это платить", - сказал Лепик и отметил, что низкие процентные ставки способствуют агрессивному кредитованию, наносят ущерб вкладчикам и искажают рынок, поэтому процентные ставки не должны быть нулевыми.

В Америке прогнозируют увеличение через год базовой процентной ставки центрального банка до 2,5%: "Если инфляция в Европе составляет семь-восемь процентов, а в Эстонии еще выше, то нужно быстро предпринимать шаги для выравнивания показателей. Если инфляция растет быстрее, чем базовые процентные ставки, то это показывает, что ситуация вышла из-под контроля".

Euribor - это общеевропейская межбанковская базовая процентная ставка, связанная с базовыми процентными ставками Европейского центрального банка, и если Euribor увеличится, например, до двух процентов, и кредитный маргинал банка составит 2,5%, то это существенно отразится на размере выплат по кредиту, отметил Лепик.

По словам Лепика, прогнозы Европейского центрального банка касательно роста инфляции не были точными, поэтому, по оценке Лепика, рост процентных ставок также может быть выше прогнозируемого центральным банком, и для того, чтобы в Эстонии справиться с ростом инфляции, Лепик советует иметь накопления и думать о том, что если за последние десять лет было вполне разумно оформлять кредиты, то теперь к новым долговым обязательствам следует относиться более взвешенно: "Настало время уменьшить долговую нагрузку. Зачастую это нельзя сделать быстро, но важно думать в этом направлении".

Лепик также отметил возможность фиксирования процентной ставки по жилищным кредитам - в этом случае дальнейшее увеличение процентных ставок не ударит по карману владельца недвижимости, сказал он.