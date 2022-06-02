Недвижимость
02.06.2022, 10:15

Клиенты рассержены: застройщик отменил бронь квартир и выставил их на продажу заново

 
Kinnisvara
Kinnisvara
ФОТО: Ekspress Meedia | Kiur Kaasik

С Äripäev связались люди, которые хотели купить квартиры в новом жилом районе Kiili Kodukvartal, но столкнулись с неожиданным расторжением договоров - застройщик не предложил клиентам выкупить квартиры по возросшей цене, а начал искать новых покупателей, пишет dv.ee.

Один из них забронировал квартиру в Kiili Kodukvartal в конце прошлого года, а через месяц после начала войны в Украине застройщик поднял стоимость квартиры на 15%.

Далее следовало два месяца молчания – клиент пытался узнать, когда будет получено разрешение на строительство и можно ли заключать обязательственно-правовой договор (VÕL), но когда застройщик наконец связался с ним, то сообщил о расторжении договора бронирования.

Читайте подробнее на dv.ee.

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