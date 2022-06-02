Клиенты рассержены: застройщик отменил бронь квартир и выставил их на продажу заново

Один из них забронировал квартиру в Kiili Kodukvartal в конце прошлого года, а через месяц после начала войны в Украине застройщик поднял стоимость квартиры на 15%.

Далее следовало два месяца молчания – клиент пытался узнать, когда будет получено разрешение на строительство и можно ли заключать обязательственно-правовой договор (VÕL), но когда застройщик наконец связался с ним, то сообщил о расторжении договора бронирования.