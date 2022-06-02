Сдаете квартиру в аренду? Налоговый департамент напомнил о важном нюансе

"В данном случае речь идет о доходе от аренды, то есть люди сдают свою квартиру. Это долгосрочный договор, и вся сумма дохода от аренды за год должна быть занесена в декларацию о доходах", - пояснил руководитель подразделения налогового аудита Налогово-таможенного департамента Эркки Паулус в эфире радиостанции "Радио 4".

Паулус уточнил, что налог в действительности взимается только с 80% такого дохода: "Важно, что для покрытия расходов, связанных с арендой недвижимости, владелец недвижимости может списывать с дохода от аренды жилого помещения 20%. Для этого не нужно отдельно предъявлять расходные документы, отчисление в размере 20% осуществляется автоматически в момент декларирования дохода от аренды. Это означает, что подоходный налог взимается с оставшихся 80% дохода, полученного от аренды".

"Например, если годовой доход от аренды составляет 1000 евро, то налог необходимо платить с 800 евро. Это сделано для упрощения подачи декларации, чтобы человеку не приходилось собирать все чеки", - пояснил Паулус.

Задекларированный налог с такого дохода за предшествующий год должен быть уплачен не позднее 1 октября следующего года - если в налоговом органе выяснят, что человек не задекларировал доход от аренды недвижимости, то ему придется исправить декларацию, уплатить причитающийся государству налог, пеню за каждый день просрочки не уплаченного налога, а также, по решению департамента, штраф.

Срок давности по таким нарушениям составляет не менее трех лет: таким образом, Налогово-таможенный департамент может в течение трех лет задним числом потребовать исправления декларации или своим решением назначить уплату налога в течение пяти лет, если будет видно, что человек намеренно не декларировал свой доход от аренды.