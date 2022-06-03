Средняя цена квадратного метра сделала новый рывок и вплотную подобралась к 3000 евро

«Рост средний цены за квадратный метр просто колоссальный — почти на одну пятую по сравнению с январем и почти на треть в годовом исчислении. При этом нет ни серьезных признаков того, что в обозримом будущем что-то могло бы остановить эту тенденцию роста», — прокомментировал последние данные статистики исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер и напомнил, что прошлой осенью не было непосредственных оснований полагать, что рубеж в 3000 евро может быть пройден в 2022 году: «Но теперь есть опасения, что май был последним месяцем, когда средняя цена начиналась с цифры «2», и то, как новый, казавшийся неприступным рубеж будет взят, мы сможем увидеть уже при составлении обзора за июнь».

«Рост цен не смог стать препятствием в совершении сделок, в мае активность снова была очень высокой – за месяц было заключено более 1300 сделок с недвижимостью», – сказал Вахтер. Всего в мае было продано 1025 квартир, что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 31% больше по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении денежный объём сделок увеличился на 41%, а средняя цена за квадратный метр увеличилась по сравнению с маем прошлого года на 31%.

«У людей резко возросло стремление искать в сфере недвижимости защиту для своих сбережений от растущей инфляции, что в свою очередь увеличивает дефицит. Кроме того, в ценах на квартиры отражается также рост цен на строительные материалы и энергию, который усилился с начала года», — пояснил Мартин Вахтер.

Если учитывать и другие объекты недвижимости, сменившие владельцев в столице, то в мае было совершено 1330 сделок купли-продажи, а в апреле их было 998. Общая стоимость всех сделок с недвижимостью, совершенных в Таллинне в мае, составила примерно 216 миллионов евро, что на 31% больше, чем в апреле, и на 14% больше, чем в мае 2021 года.

В мае в Таллинне было продано 25 земельных участков, застроенных жилой недвижимостью, что на 9 участков больше, чем в апреле. Самый дорогой из этих объектов был продан за 825 000 евро и самый дешёвый – за 75 000 евро. Кроме того, в мае было продано 4 земельных участка для жилой застройки, то есть на 5 объектов меньше, чем в прошлом месяце.