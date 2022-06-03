Статистика портала недвижимости: беженцы из Украины предпочитают жить в городе

По словам исполнительного директора портала недвижимости Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, быстрее всего находят арендаторов 1- и 2-комнатные жилые помещения, на которые приходится почти 80% сданных в аренду объектов. Однако расположение важнее количества комнат.

«Интерес к предложениям есть по всей Эстонии, но мы видим, что спрос в крупных городах во много раз выше, даже если в небольших населенных пунктах жилье предлагается бесплатно. Причин тому несколько: люди, в силу обстоятельств переехавшие в другую страну, предпочитают городскую среду, где все необходимое для жизни находится рядом, где легче найти работу, детский сад и школу, общаться с соотечественниками. Многие беженцы были вынуждены покинуть страну без личного транспорта, что также затрудняет переезд в деревню», - пояснил Уйбомяэ.

Вместе с тем у небольших поселений также есть преимущества, которые могут изменить мнение ищущих жилье. «Стоит внимательно читать объявления, ведь во многих небольших населенных пунктах есть все необходимое для жизни, а также имеется быстрое сообщение на общественном транспорте с крупными городами. Помимо места жительства, в некоторых объявлениях также предлагается работа рядом с домом», - отметил Уйбомяэ.

На предложения в небольших населенных пунктах стоит обращать внимание и украинцам, приехавшим в Эстонию с домашним животным, поскольку свыше половины предложений в сельской местности разрешают проживание с домашними животными, что в городах встречается реже.