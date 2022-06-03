Статистика портала недвижимости: беженцы из Украины предпочитают жить в городе
За два месяца более 700 человек нашли жилье через портал недвижимости для украинских военных беженцев, открытый совместно Kinnisvara24 и Департаментом социального страхования. На данный момент на портале 144 активных объявления об аренде по всей Эстонии, 64 из которых являются бесплатными вариантами.
По словам исполнительного директора портала недвижимости Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, быстрее всего находят арендаторов 1- и 2-комнатные жилые помещения, на которые приходится почти 80% сданных в аренду объектов. Однако расположение важнее количества комнат.
«Интерес к предложениям есть по всей Эстонии, но мы видим, что спрос в крупных городах во много раз выше, даже если в небольших населенных пунктах жилье предлагается бесплатно. Причин тому несколько: люди, в силу обстоятельств переехавшие в другую страну, предпочитают городскую среду, где все необходимое для жизни находится рядом, где легче найти работу, детский сад и школу, общаться с соотечественниками. Многие беженцы были вынуждены покинуть страну без личного транспорта, что также затрудняет переезд в деревню», - пояснил Уйбомяэ.
Вместе с тем у небольших поселений также есть преимущества, которые могут изменить мнение ищущих жилье. «Стоит внимательно читать объявления, ведь во многих небольших населенных пунктах есть все необходимое для жизни, а также имеется быстрое сообщение на общественном транспорте с крупными городами. Помимо места жительства, в некоторых объявлениях также предлагается работа рядом с домом», - отметил Уйбомяэ.
На предложения в небольших населенных пунктах стоит обращать внимание и украинцам, приехавшим в Эстонию с домашним животным, поскольку свыше половины предложений в сельской местности разрешают проживание с домашними животными, что в городах встречается реже.
Уйбомяэ добавил, что отрадно видеть, как много жителей Эстонии предлагают свою недвижимость украинским беженцам: «У многих людей есть пустующий загородный дом или дача, поэтому на портале так много объявлений о недвижимости за городом. Летом тут могут произойти некоторые изменения – мы призываем людей, переезжающих в загородные дома, по возможности предлагать беженцам свое пустующее городское жилье в качестве временного места проживания. Даже если жилье можно сдать в аренду всего на несколько месяцев, для некоторых семей это может стать большим подспорьем».
В сотрудничестве с Департаментом социального страхования Kinnisvara24 в середине марта запустила портал недвижимости для военных беженцев из Украины, где в течение первых двух месяцев было размещено свыше 320 предложений, суммарно предлагающих жилье примерно для 1500 человек. Портал посетили более 140 000 раз и свыше 700 человек уже нашли себе жилье. На украинском портале каждый может бесплатно разместить предложение о жилье для военных беженцев.