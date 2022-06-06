48 новых домов: девелопер получил 11 млн евро для завершения первого этапа строительства жилого района у озера Харку

«На сегодняшнем нестабильном рынке надёжность застройщика и его способность выполнить свои обещания становятся для покупателя недвижимости особенно важными. Договор, заключённый с Bigbank, даёт нашим клиентам дополнительную уверенность в том, что строительство дома их мечты будет завершено в оговорённом виде и в оговорённые сроки», — подчеркнул член правления Liven Михкель Симсон, по словам которого в новом жилом районе Iseära в течение трёх лет будут построены в общей сложности почти 400 новых домов энергетического класса A.

Аймар Роосалу, руководитель подразделения корпоративного банкинга Bigbank, сказал, что банк и раньше финансировал проекты фирмы Liven. «Сильный застройщик, продуманная концепция и хороший район – аргументы, на основании которых Bigbank принял решение финансировать проект Iseära в объёме 11,3 миллиона евро», – пояснил Роосалу, отметив также, что что рынок недвижимости остаётся очень активным несмотря на серьёзные кризисы последних лет. «На таллиннском рынке мало хорошего товара, а предварительные продажи в Iseära были очень впечатляющими», — добавил Роосалу.

Одной из важных сильных сторон строящегося неподалёку от озера Харку жилого района является свобода выбора. «Рядные дома в Iseära будут действительно обладать особенной индивидуальностью, потому что у клиента будет гораздо больше, чем обычно, возможностей высказать свои пожелания при планировании и отделке своего нового дома», — подчеркнул Симсон и добавил, что при желании новый дом можно приобрести даже с мебелью.

Iseära расположен в районе озера Харку, всего в нескольких минутах езды на машине от торгового центра Рокка-аль-Маре. Поблизости находятся детски сад, основная школа, пляж озера Харку и гребная база Harku, кроме того, здесь есть множество других возможностей для активного досуга и занятий спортом и просто для отдыха на свежем воздухе.