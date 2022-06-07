ФОТО | В 200 метрах от озера Харку появится жилой комплекс в форме подковы

Проект Pikaliiva Kaarmaja будет представлять собой образованную четырьмя 4-этажными зданиями дугу, в центре которой будет расположен спокойный двор. Квартиры в домах будут 1–4-комнатные, площадью от 24 до 84 м², в каждой квартире предусмотрен балкон или терраса. На крыше зданий будут установлены солнечные панели, что обеспечит их энергетическую эффективность. Значительная часть парковочных мест будет расположена на подземной парковке, благодаря чему двор будет выглядеть более просторным, а жильцы смогут рассчитывать на больший комфорт в повседневной жизни.

Многоквартирные дома Pikaliiva будут отличаться энергоэффективностью и идти в ногу со временем благодаря солнечным панелям и решению умного дома, что позволит регулировать отопление с расположенной в квартире панели управления или приложения в смарт-устройстве. Жилому комплексу будет присвоен класс энергоэффективности B, благодаря соответствию которому коммунальные расходы будут сохраняться на очень умеренном уровне. В соответствии с зеленым образом мышления все внутренние дороги будут выполнены из крошки, что позволит им пропускать дождевую воду. Парковочная зона будет расположена на границе участка и в ней будет обеспечено максимально возможное озеленение – парковочные места будут вымощены газонным камнем и также будут пропускать воду, а между парковочными местами будут высажены деревья и кустарники.

К каждой квартире будет прилагаться отдельная кладовка на цокольном этаже, где жильцы смогут с удобством хранить спортивный инвентарь и внесезонные вещи. Также на цокольных же этажах домов жилого комплекса будут расположены помещения для хранения велосипедов и колясок. Строительство 79 квартир первого этапа будет завершено к концу следующего года, а второй этап будет сдан в конце 2024 года.

По словам руководителя девелоперских проектов Bonava Марко Сула, Хааберсти является активно развивающимся и востребованным на столичном рынке недвижимости районом. «Pikaliiva Kaarmaja имеет явное преимущество благодаря своему расположению, поскольку проект предложит новую ценную жилую среду вблизи сформировавшегося городского пространства, где уже есть вся инфраструктура и хорошее сообщение как с центром Таллинна, так и на загородном направлении. Отдельного упоминания заслуживает расположенное неподалеку озеро Харку, где есть отличные возможности для проведения досуга и ведения активного образа жизни», – прокомментировал Сула.