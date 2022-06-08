ФОТО | Батарейную морскую крепость планируется реновировать к 2025 году. Вот как она будет выглядеть

„Наша команда прилагает все усилия для того, чтобы Батарейная морская крепость была готова раньше, чем планировалось изначально. Мы поставили своей целью завершить все работы по уникальному историческому комплексу и новым строениям по адресу Весиленнуки, 2 уже через три года, то есть весной 2025 года“, – сказал исполнительный директор US Real Estate Ааво Кокк.

Ежедневно над подготовкой к строительству комплекса работают около 75 человек – архитекторы, архитекторы по интерьеру, проектировщики, дизайнеры по свету, дизайнеры по ландшафту, команда заказчика и инженеры.

„Вместе с нашей строительной командой мы приступили к выбору партнера по строительству, совместно с которым мы могли бы успешно довести до конца проделанную предварительную работу. При этом наши команды по продажам и маркетингу уже подготовили историю и концепцию Батарейной морской крепости. Мы знаем, какую среду и дополнительную ценностью она будет предлагать арендаторам в 2025 году, и мы уже можем начать заключать договоры. Всем заинтересованным в аренде площади в Батарейной морской крепости стоит сообщить о себе заранее“, – добавил Кокк.

Батарейная морская крепость превратится в один из самых оригинальных комплексов в Эстонии, в котором выдержанная в строгом стиле 19 века крепость будет сочетаться с модной архитектурой. Место, связывающее бизнес и досуг, рабочую жизнь и времяпровождение с друзьями. Здание будет представлять собой уникальную смесь исторической и современной архитектуры.

В комплексе будет предлагаться в общей сложности 32 200 м2 арендной площади, на которой будут располагаться офисы, рестораны, кафе, центр событий, продуктовый магазин, пекарня, цветочный магазин, магазин домашних животных, пивоварня, центр по интересам для молодежи, галерея искусства и музей. Со стороны моря будет построен 310-метровый променад, на котором планируются различные возможности по проведению свободного времени, а также уличные кафе.