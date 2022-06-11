ФОТО | Два года и десять осин: как Юри и Анне сами построили себе баню на Сааремаа
„Первый раз мысль о том, что нужна сауна, появилась у меня в 2016 году. Ну я взял пилу и сразу пошел в лес искать подходящие осины“, – начал свой рассказ о строительстве бани хозяин хутора Херма Юри Спицын.
По словам Юрия, из одной большой осины получается довольно много материала для постройки, поэтому для бани мужчине хватило десяти деревьев. Сама работа может показаться легкой – рубишь деревья и строишь баню, описывает работу Юри Maakodu. На самом же деле, чтобы получить строительный материал из растущего дерева, нужно пройти очень долгий путь. Сначала дерево нужно срубить, затем очистить и обрезать по размеру. После этого начинается сушка. Чтобы древесина не раскалывалась, доски нужно постоянно переворачивать и следить, чтобы они не высыхали слишком быстро. „Я не знаю, сколько раз мы эти доски поднимали и переворачивали, но это было сделано очень много раз“, — задумчиво признается Юри. К счастью, такие „игры“ дают вам время подготовить к работе и остальное.