Банк рассказывает: Что такое ставка Euribor и есть ли способ защититься от ее роста?

Для того чтобы представить эффект повышения процентной ставки, стоит вспомнить, что в случае среднего жилищного кредита (около 100 000 евро на 25 лет) повышение процентной ставки на 1% означает увеличение месячной выплаты примерно на 50 евро. Насколько быстро и до какого значения на самом деле будет расти Euribor, предсказать практически невозможно. Это во многом зависит от текущих решений центральных банков при формировании кредитно-денежной политики.

Важно реально оценивать свои потребности и возможности и жить не на пределе своих возможностей. Согласно нормам кредитования, обязательства не должны составлять более 50% дохода, но рекомендуется не превышать 40%, чтобы оставались средства и на повседневные расходы, и на внезапные траты.

Поскольку, например, жилищный кредит обычно берется на несколько десятилетий, сейчас следует учитывать, что за это время Euribor вполне может подняться до нуля и выше. Поэтому банки всегда рекомендуют тем, кто собирается взять кредит, рассчитывать выплаты по завышенной процентной ставке, например 6%, чтобы быть уверенными в том, что вы справитесь с погашением кредита и в случае роста ставки Euribor. То же самое банки делают, рассчитывая для клиента максимальную сумму кредита, чтобы соблюдать принцип ответственного кредитования и избавить своих клиентов от потенциальных неприятных сюрпризов.

Последние шесть лет ставка Euribor оставалась отрицательной, что означает, что в кредитных договорах она была приравнена к нулю. Однако это с большой вероятностью изменится, так как в свете последних сообщений центрального банка финансовые рынки прогнозируют рост Euribor в ближайшем будущем.

Процентная ставка по банковским кредитам обычно состоит из базовой маржи банка и ставки Euribor . Euribor (Euro Interbank Offered Rate) – это средняя процентная ставка кредитования между европейскими банками. Для банков это означает процент по взаимным необеспеченным кредитам. Помимо межбанковского кредитования, Euribor играет роль для частных лиц, которые берут жилищные кредиты в банке. В этом случае ставка Euribor начинает влиять на сумму платежа по кредиту с того момента, когда она поднимается выше нуля.

Тем не менее, разговоры о повышении Euribor заставили людей задаться вопросом, можно ли зафиксировать процент и, следовательно, ежемесячные платежи по жилищному кредиту. В последние месяцы мы начали предлагать фиксированные ставки тем клиентам, которые сами интересовались в их фиксации. Нередко клиенты обращаются за этим, имея в виду, что можно зафиксировать свою текущую базовую ставку. Фактически процентная ставка по жилищному кредиту может быть зафиксирована на пять лет, при этом ставка фиксации пересматривается каждую неделю в соответствии с движениями Euribor и последними решениями Европейского центрального банка.

Если клиент фиксирует процентную ставку на пять лет, фиксированный процент учитывает не только текущий уровень Euribor (по-прежнему отрицательный), но и ее прогнозируемое поведение в течение следующих пяти лет. Сегодня уровень Euribor при фиксации ставки на пять лет выше текущей Euribor, так как участники рынка прогнозируют ее рост. Оценка потенциального движения Euribor постоянно меняется, поэтому уровень фиксации ставки, предлагаемый банками, также меняется каждую неделю.

Например, если текущая процентная ставка для клиента составляет 1,95% + 6-месячная ставка Euribor (т.е. 0 в последние годы) и он ежемесячно выплачивает 440 евро по кредиту в сумме 120 000 евро, сейчас фиксированная ставка на следующие пять лет составляет почти 1,42 процента. То есть фиксированная ставка будет включать 1,95% базовой маржи + фиксированная ставка Euribor 1,42% = 3,37%, и ежемесячный платеж по тому же кредиту в течение следующих пяти лет будет составлять 530 евро.

Чтобы получить выгоду от фиксации процентной ставки, заемщик должен быть уверен, что Euribor значительно вырастет, потому что в большинстве случаев переменная Euribor ниже процентной ставки, установленной банком. С другой стороны, фиксация процентов похожа на страховку — вы платите несколько больше, но можете более точно планировать расходы на следующие пять лет и следить за движениями Euribor, не беспокоясь о том, что ежемесячный платеж по вашему кредиту изменится. При фиксации процентной ставки также нужна уверенность, что вы не захотите в течение установленного срока изменить кредитный договор или продать жилье, ведь плата за досрочное погашение по договору с фиксированной ставкой может составить довольно внушительную сумму.