Дефицит на таллиннском рынке аренды сделал арендодателей очень разборчивыми

„Как бы сильно это ни огорчало соискателя жилья, разумеется, стоит помнить, что этот объект является чужой личной дорогостоящей собственностью“, – говорит маклер 1Partner Kinnisvara Хелле Кярди-Паабо и советует арендатору представить, что он сдаёт в аренду что-то, чем дорожит. „У всех есть свои страхи, но слепой страх – не лучший советчик, его преодоление может положительно сказаться при поиске выгодной сделки“, – подбадривает опытный маклер.

Хелле Кярди-Паабо считает такой слепой предварительный запрет недостаточно обоснованным. „Мать-одиночка, успешно занимающаяся предпринимательством, или милая пара с котом, о котором хорошо заботятся, могут быть гораздо более надёжными клиентами, чем мужчина средних лет, приехавший из-за рубежа“, – объясняет маклер 1Partner и советует владельцу квартиры сначала всё-таки встретиться со всеми потенциальными съёмщиками. „Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Даже если у Вас есть только одна квартира для сдачи в аренду, Вы должны подходить к ней как к коммерческой сделке, то есть, стремиться получить максимально возможную прибыль с минимально возможными рисками“.

„На самом деле, ключевой вопрос заключается в том, как выявить потенциально проблемного арендатора, и управлять рисками. Очевидно, что надо общаться с арендатором. Один из вопросов, который стоит задать, как долго он или она собирается снимать Вашу квартиру, и каковы его или её планы в долгосрочной перспективе“, – предлагает Кярди-Паабо.

В целях снижения обоснованных рисков маклер советует при необходимости использовать дополнительный залог. „Это касается обеих сторон. Если арендатор хочет, чтобы сделка состоялась, а собственник колеблется, арендатору тоже стоит проявить инициативу, и самому предложить дополнительные гарантии. Таковыми могут быть повышающие доверие рекомендации или сумма депозита больше обычной“, – поясняет Кярди-Паабо.

„За всю историю независимой Эстонии не случалось, чтобы в рыночной ситуации был бы настолько сильный перекос в пользу арендодателя. Однако, несмотря на то, что цены на аренду высокие, риски остались прежними, и никакая избирательность от них на самом деле не защищает. Народная мудрость – семь раз отмерь, один раз отрежь – действует и в этой сфере бизнеса“, – подытоживает Кярди-Паабо.