Citadele финансирует высотное здание Skyon на сумму в 30 млн евро
Банк Citadele и девелопер высотного здания Skyon компания Capital Mill подписали соглашение о долгосрочном финансировании на сумму 30 миллионов евро. Целью кредита является рефинансирование кредита на строительство Skyon и финансирование других девелоперских проектов Capital Mill.
Высотное здание Skyon было завершено в августе прошлого года и получило за энергоэффективность международный сертификат LEED Platinum. LEED – это всемирно признанная система сертификации, разработанная Советом по экологическому строительству США. Чтобы получить сертификат, здание должно заработать баллы в пяти различных областях: устойчивое место строительства, эффективность использования воды, эффективность использования энергии, материалы и ресурсы, а также качество внутренней среды.
Коммерческое здание выдающихся архитектуры и дизайна быстро заполнилось арендаторами на 100%, в том числе несколькими ИТ-, юридическими и финансовыми компаниями. Среди них Tuum, BaltCap, Союз банков Эстонии и сам Capital Mill.
„Мы очень гордимся Skyon, поскольку нам удалось создать технологические решения, поддерживающие защиту окружающей среды и энергосбережение. Сертификат LEED Platinum также является доказательством того, что мы движемся в правильном направлении, что мы инновационны и смелы в достижении целей“, - сказал исполнительный директор Capital Mill Каарель Лойгу. По его словам, такие достижения повышают ценность недвижимости, а также дают клиентам и обществу уверенность в том, что здание соответствует очень высоким требованиям.
Умные энергетические решения и особый дизайн экстерьера позволяют Skyon экономить значительное количество энергии. Для сотрудников предусмотрены места для зарядки электромобилей, велосипедная парковка и специальная система лестниц, которая мотивирует людей ходить и даже создает определенный соревновательный момент.
Член правления банка Citadele и руководитель корпоративного банкинга в странах Балтии Вайдас Жагунис отметил, что сотрудничество с Capital Mill было исключительно гладким и очень быстрым с учетом объема финансирования: „Как банк мы высоко ценим профессионализм Capital Mill – предприятие обладает глубокими знаниями во всем секторе. У Capital Mill масштабное видение не только в Эстонии, но и во всей Балтии. Поэтому мы очень рады, что банк Citadele смог поддержать проект“.
Исполнительный директор Capital Mill Каарель Лойгу добавил, что предоставленный Citadele кредит сначала рефинансирует строительный кредит Skyon, а оставшаяся часть будет использована для финансирования других инвестиций концерна. „Мы поставили перед собой цель создавать жилую среду, которая будет устойчивой и в будущем. Сотрудничество с Citadele было чрезвычайно приятным. Мы рады, что они пошли навстречу нашим амбициозным планам и были целиком ориентированы на поиск решений. Как и мы, банк Citadele широко представлен во всех странах Балтии. Со своей стороны, мы хотим уделить больше внимания проектам недвижимости в Латвии и Литве, чтобы увеличить портфель Capital Mill в этих странах“, - пояснил Лойгу.
Capital Mill – основанная в 2008 году компания, занимающаяся инвестициями в коммерческие здания в странах Балтии. За годы работы компании ей были выполнены инвестиции на общую сумму около 400 миллионов евро.