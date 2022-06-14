Citadele финансирует высотное здание Skyon на сумму в 30 млн евро

Высотное здание Skyon было завершено в августе прошлого года и получило за энергоэффективность международный сертификат LEED Platinum. LEED – это всемирно признанная система сертификации, разработанная Советом по экологическому строительству США. Чтобы получить сертификат, здание должно заработать баллы в пяти различных областях: устойчивое место строительства, эффективность использования воды, эффективность использования энергии, материалы и ресурсы, а также качество внутренней среды.

Коммерческое здание выдающихся архитектуры и дизайна быстро заполнилось арендаторами на 100%, в том числе несколькими ИТ-, юридическими и финансовыми компаниями. Среди них Tuum, BaltCap, Союз банков Эстонии и сам Capital Mill.

„Мы очень гордимся Skyon, поскольку нам удалось создать технологические решения, поддерживающие защиту окружающей среды и энергосбережение. Сертификат LEED Platinum также является доказательством того, что мы движемся в правильном направлении, что мы инновационны и смелы в достижении целей“, - сказал исполнительный директор Capital Mill Каарель Лойгу. По его словам, такие достижения повышают ценность недвижимости, а также дают клиентам и обществу уверенность в том, что здание соответствует очень высоким требованиям.

Умные энергетические решения и особый дизайн экстерьера позволяют Skyon экономить значительное количество энергии. Для сотрудников предусмотрены места для зарядки электромобилей, велосипедная парковка и специальная система лестниц, которая мотивирует людей ходить и даже создает определенный соревновательный момент.