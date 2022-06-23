Суровая реальность: тысячи жителей Эстонии оказались заложниками советских многоэтажек

„12 лет, — после небольшой паузы говорит медсестра скорой помощи Катрин (имя изменено — прим.ред.). - На Ретке теэ была одна женщина, которая не выходила из квартиры 12 лет. Лишний вес, диабет и что там еще… Еду, вроде, приносил социальный работник, а в остальном она справлялась сама. Просто по лестнице подниматься не могла“.