Недвижимость
23.06.2022, 08:00

Суровая реальность: тысячи жителей Эстонии оказались заложниками советских многоэтажек

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86-летняя Хельги Веэтамм выходит подышать воздухом на балкон.
86-летняя Хельги Веэтамм выходит подышать воздухом на балкон.
ФОТО: Rauno Volmar | Ekspress Meedia

Старые многоквартирные дома без лифтов могут стать для некоторых людей тюрьмой, как только из-за возраста, состояния здоровья или избыточного веса подниматься по лестнице станет проблематично. К сожалению, в Эстонии почти 80% многоквартирных домов не имеют лифта.

„12 лет, — после небольшой паузы говорит медсестра скорой помощи Катрин (имя изменено — прим.ред.). - На Ретке теэ была одна женщина, которая не выходила из квартиры 12 лет. Лишний вес, диабет и что там еще… Еду, вроде, приносил социальный работник, а в остальном она справлялась сама. Просто по лестнице подниматься не могла“.


Медики скорой, семейные врачи и социальные работники знают много таких историй. Три года, пять лет, семь, десять - так долго люди не покидают свои квартиры, поскольку просто не могут подняться по лестнице в силу возраста, лишнего веса, болезни или инвалидности.

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