23.06.2022, 08:00
Суровая реальность: тысячи жителей Эстонии оказались заложниками советских многоэтажек(1)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Старые многоквартирные дома без лифтов могут стать для некоторых людей тюрьмой, как только из-за возраста, состояния здоровья или избыточного веса подниматься по лестнице станет проблематично. К сожалению, в Эстонии почти 80% многоквартирных домов не имеют лифта.
„12 лет, — после небольшой паузы говорит медсестра скорой помощи Катрин (имя изменено — прим.ред.). - На Ретке теэ была одна женщина, которая не выходила из квартиры 12 лет. Лишний вес, диабет и что там еще… Еду, вроде, приносил социальный работник, а в остальном она справлялась сама. Просто по лестнице подниматься не могла“.