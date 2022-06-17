ФОТО | В квартале за 150 млн евро наконец заложен краеугольный камень. Медлительность властей Таллинна влетела девелоперу в копеечку

По словам председателя совета Kapitel Тоомаса Аннузе, детальная планировка участка была утверждена еще в 2003 годом, Kapitel приобрел участок с действующей детальной планировкой в 2015 году, а разрешение на строительство удалось получить лишь в 2021 году.

Аннузе констатировал, что каждый год, когда планировка или разрешение на строительство находятся в производстве, повышет расходы как минимум на 10%. В итоге строительство квартала Артер обошлось в 50 млн евро или 30% дороже.

Квартал Артер состоит из зданий в 28, 15 и 9 этажей и примыкающего к ним центрального корпуса с парковочным домом. В квартал общей арендной площадью 38 000 м² войдут 29 000 м² качественных офисных помещений, 6000 м² различных помещений для общественного питания и обслуживания и 3000 м² квартир для сдачи в аренду. Здания с почти нулевым энергопотреблением и экологически чистыми энергетическими решениями спроектированы и строятся в соответствии с высоким уровнем международного стандарта BREEAM Excellent. Для покрытия потребностей зданий в охлаждении и обогреве используются энергетические сваи и центральное холодоснабжение, квартал будут обслуживать 11 лифтов. Архитектор квартала – Мартин Аунин, дизайнер интерьеров – Arhitekt11.

Помимо офисных помещений, в квартале Артер предусмотрены различные переговорные комнаты, зоны совместного творчества, библиотека, а также дворовые зоны и кафе. Перед зданиями квартала появится городская площадь, на террасе на крыше 15-этажного офисного здания – городской сад площадью 500 м², а в районе бывшего русла реки Хярьяпеа позади квартала – парк, открытый для всех жителей города.