Дачный бум: спрос на дачи вырос, а предложений на рынке мало

„В то же время покупатели предпочитают близость к большим центрам, то есть больше всего востребована „золотая середина“ в радиусе 50 километров. На дачи, расположенные в более отдаленных, но красивых местах, тоже быстро находятся покупатели. Но в этом сегменте все больше играют роль затраты, связанные с подорожанием жизни. Например, цены на бензин и на услуги“, – говорит руководитель портала City24.ee.

Существенным изменением, по словам Карин Ноппель-Кокеров, стало то, что покупатели стали более требовательными. Теперь они предпочитают строения, где есть все необходимые коммуникации: вода, канализация, электричество и возможность подключения к интернету.

Больше всего дачных предложений сейчас есть в окрестностях городов, где исторически расположены летние кооперативы. В основном это Харьюмаа, Тартумаа и Ида-Вирумаа.

„В сравнении с 2019 годом сделок с дача ми примерно на 40% больше, – добавляет Ноппель-Кокеров. – Для продажи сейчас удачное время, поскольку цены и спрос на недвижимость сейчас повышены. Покупка же напрямую зависит от нужд и привычек семьи. Конечно же, летний дом в хорошем месте всегда можно использовать как инвестицию“.

По данным Земельного департамента в 2021 году в Эстонии было продано 1144 дачи по средней цене 1101 евро за квадратный метр.

„Если в доковидные годы на портале City24 стабильно было 600–700 дачных предложений, то теперь их всего около пары сотен“, – констатирует руководитель портала.

По ее словам, в последние годы интерес людей к покупке дачи или загородного дома был повышен, но количество предложений оставалось на низком уровне.

„Например, на Сааремаа можно приобрести дачу как за 25 000 евро, так и за 200 000 евро“, – говорит Карин Ноппель-Кокеров.

Вместе с общим трендом роста цен на недвижимость поднимаются и цены на дачные дома. Но в то же время они могут сильно различаться в зависимости от состояния жилья и места расположения.

„В последние годы различия между классической дачей и домом в деревне начинают исчезать, – говорит руководитель портала недвижимости City24.ee Карин Ноппель-Кокеров. – Многие семьи приспособили прежние дачи, находящиеся в окрестностях городов, к круглогодичному проживанию в них. Многие насовсем переехали за город. Большим толчком этому послужил коронавирус, из-за которого расширились возможности работы на дому. Люди теперь хотят иметь более приватное жилье“.

Спрос отличается от предложения

О повышенном спросе на дачи говорит и руководитель портала Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.

„Весной спрос всегда повышен, но сейчас он особенно вырос на те дачи, которые можно перестроить для круглогодичного проживания. Вообще покупатели делятся на две категории. Одни покупают дачу, чтобы было куда летом поехать отдыхать. Они покупают более скромные дома. Другие приобретают недвижимость исходя из того, что жилье в городе стало для них слишком дорогим. Они покупают такие дачи, которые можно перестроить в дома“, – объясняет Сооман.

Он также отмечает, что предложений на такие дачи, которые можно перестроить и жить там круглогодично со всеми удобствами, сейчас мало. Более же скромных участков с садовыми домиками в 20 квадратных метров, по словам Соомана, хватает.

„Среднему жителю Эстонии приходится потрудиться, чтобы заработать на жизнь. А когда семья растет, жизнь в городе уже раздражает, становится тесно и нужна большая жилплощадь, то уже разумно купить дачу и перестроить ее в круглогодичное место жительства, если транспорт и логистика это позволяют сделать“, – считает Сооман.

Он добавляет, что одним из главных факторов при выборе дачи как постоянного места жительства становится окружающая инфраструктура: остановки общественного транспорта, магазины, школы, детские сады и т. д.

Во-вторых, конечно, важно состояние постройки, нужно ли сразу делать в нее какие-то дополнительные вложения. И, в-третьих, смотрят покупатели и на качество почвы на территории дачного дома.

„Если грунт, например, слишком болотистый, то это также означает необходимость в дополнительных инвестициях. Смотрят больше не на то, можно ли там морковь посадить, а на то, подходит ли грунт под требования круглогодичного проживания. Требования к земле для летней дачи и для загородного дома несколько отличаются. На даче земля может быть помягче, поменьше, озеленение не так важно“, – объясняет специалист по недвижимости Пеэп Сооман.

Цены завышены