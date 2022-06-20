Дачный бум: спрос на дачи вырос, а предложений на рынке мало
Жители Эстонии уже открывают очередной дачный сезон. Но для многих дачи становятся не просто местом отдыха, а местом постоянного жительства. Спрос на дачные дома и участки повышается, растут и требования потенциальных покупателей. По словам маклеров, сейчас удачное время для продажи дачной недвижимости, находящейся на близких к городам территориях с хорошей инфраструктурой, пишет „МК-Эстония“.
„В последние годы различия между классической дачей и домом в деревне начинают исчезать, – говорит руководитель портала недвижимости City24.ee Карин Ноппель-Кокеров. – Многие семьи приспособили прежние дачи, находящиеся в окрестностях городов, к круглогодичному проживанию в них. Многие насовсем переехали за город. Большим толчком этому послужил коронавирус, из-за которого расширились возможности работы на дому. Люди теперь хотят иметь более приватное жилье“.
Вместе с общим трендом роста цен на недвижимость поднимаются и цены на дачные дома. Но в то же время они могут сильно различаться в зависимости от состояния жилья и места расположения.
„Например, на Сааремаа можно приобрести дачу как за 25 000 евро, так и за 200 000 евро“, – говорит Карин Ноппель-Кокеров.
По ее словам, в последние годы интерес людей к покупке дачи или загородного дома был повышен, но количество предложений оставалось на низком уровне.
„Если в доковидные годы на портале City24 стабильно было 600–700 дачных предложений, то теперь их всего около пары сотен“, – констатирует руководитель портала.
По данным Земельного департамента в 2021 году в Эстонии было продано 1144 дачи по средней цене 1101 евро за квадратный метр.
„В сравнении с 2019 годом сделок с дачами примерно на 40% больше, – добавляет Ноппель-Кокеров. – Для продажи сейчас удачное время, поскольку цены и спрос на недвижимость сейчас повышены. Покупка же напрямую зависит от нужд и привычек семьи. Конечно же, летний дом в хорошем месте всегда можно использовать как инвестицию“.
Больше всего дачных предложений сейчас есть в окрестностях городов, где исторически расположены летние кооперативы. В основном это Харьюмаа, Тартумаа и Ида-Вирумаа.
Требовательные покупатели
Существенным изменением, по словам Карин Ноппель-Кокеров, стало то, что покупатели стали более требовательными. Теперь они предпочитают строения, где есть все необходимые коммуникации: вода, канализация, электричество и возможность подключения к интернету.
„В то же время покупатели предпочитают близость к большим центрам, то есть больше всего востребована „золотая середина“ в радиусе 50 километров. На дачи, расположенные в более отдаленных, но красивых местах, тоже быстро находятся покупатели. Но в этом сегменте все больше играют роль затраты, связанные с подорожанием жизни. Например, цены на бензин и на услуги“, – говорит руководитель портала City24.ee.
Спрос отличается от предложения
О повышенном спросе на дачи говорит и руководитель портала Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.
„Весной спрос всегда повышен, но сейчас он особенно вырос на те дачи, которые можно перестроить для круглогодичного проживания. Вообще покупатели делятся на две категории. Одни покупают дачу, чтобы было куда летом поехать отдыхать. Они покупают более скромные дома. Другие приобретают недвижимость исходя из того, что жилье в городе стало для них слишком дорогим. Они покупают такие дачи, которые можно перестроить в дома“, – объясняет Сооман.
Он также отмечает, что предложений на такие дачи, которые можно перестроить и жить там круглогодично со всеми удобствами, сейчас мало. Более же скромных участков с садовыми домиками в 20 квадратных метров, по словам Соомана, хватает.
„Среднему жителю Эстонии приходится потрудиться, чтобы заработать на жизнь. А когда семья растет, жизнь в городе уже раздражает, становится тесно и нужна большая жилплощадь, то уже разумно купить дачу и перестроить ее в круглогодичное место жительства, если транспорт и логистика это позволяют сделать“, – считает Сооман.
Он добавляет, что одним из главных факторов при выборе дачи как постоянного места жительства становится окружающая инфраструктура: остановки общественного транспорта, магазины, школы, детские сады и т. д.
Во-вторых, конечно, важно состояние постройки, нужно ли сразу делать в нее какие-то дополнительные вложения. И, в-третьих, смотрят покупатели и на качество почвы на территории дачного дома.
„Если грунт, например, слишком болотистый, то это также означает необходимость в дополнительных инвестициях. Смотрят больше не на то, можно ли там морковь посадить, а на то, подходит ли грунт под требования круглогодичного проживания. Требования к земле для летней дачи и для загородного дома несколько отличаются. На даче земля может быть помягче, поменьше, озеленение не так важно“, – объясняет специалист по недвижимости Пеэп Сооман.
Цены завышены
По словам Соомана, дачный дом с возможностью перестройки его в загородный и с учетом всех перечисленных критериев сейчас возможно купить по цене от 50 до 100 тысяч евро. Хорошие предложения есть в разных регионах Эстонии.
В то же время Сооман отмечает, что многие владельцы дач сейчас сильно переоценивают стоимость своего имущества. Из-за этого и сделок купли-продажи становится меньше.
„Если адекватная цена дачи 50 тысяч евро, а ее продают за 80 тысяч, то на сегодняшний день ее никто не купит“, – говорит Сооман.
Консультант Domus Kinnisvara Райн Ыйснурм отмечает, что многие дачи продаются в довольно скверном состоянии. Поэтому зачастую покупают не дачу, а недвижимость, на месте которой можно возвести что-то новое.
Так или иначе, но рост цен на дачи продолжался в таком же темпе, как и в целом на недвижимость, местами даже более чем на 20% в год. Тем не менее, для многих покупка и обустройство дачного дома становится альтернативой покупке дома в черте города.
„Предложений сейчас ощутимо меньше, чем 3–4 года назад. Во время коронавируса были распроданы почти все выставленные по разумной цене дачи. С одной стороны, покупка дачи для многих стала посильной возможностью. С другой цены в этом сегменте продолжают расти наравне с остальным рынком недвижимости“, – говорит Ыйснурм.
Время продавать?
Тем, кто задумывается о такой покупке, маклер советует не откладывать ее надолго. Те же, кто не торопиться, могут подождать до осенне-зимнего периода, когда будет проще договориться о цене. Но и предложений о покупке дачи после окончания летнего сезона, как правило, остается меньше.
„Поскольку таких высоких цен на дачи раньше не было, их продажа сейчас тоже принесет пользу, если, конечно, вырученные деньги не останутся лежать на счету, поедаемые инфляцией. Если вложить их некуда, то лучше не торопиться с продажей. С другой стороны, если постройка в плохом состоянии, она продолжит и дальше разлагаться. В таком случае выгоднее продать сейчас. Рынок для продажи дачных домов активен до конца июля“, – говорит маклер.