Квартирные товарищества: можно ли теперь делать голосование по интернету и как быть, если председатель хочет взять кредит?

Зоя Яковлевна говорит, что ее пенсия – небольшая, и еле-еле хватает на все необходимое.

„Мы в доме 8 лет собирали на крышу, – говорит она. – Насобирали, но недостаточно. И теперь председатель хочет взять кредит на недостающую сумму. Также в дом приехало много молодых, у них машины, и они хотят построить возле дома парковку. Чтобы было место – спилить 12 деревьев. Ох, там такие деревья! Зачем их спиливать?“

Зоя Яковлевна признается: ей эта парковка не нужна. Ни у нее, ни у дочки, которая живет в Таллинне, машины нет. И она считает, что будет правильно, если за парковку будут платить те, кто ею станут пользоваться.

„У нас в доме 30 пенсионеров! – говорит она. – И 85 квартир. То есть трети эта парковка просто не нужна. А председатель хочет взять кредит, и собрание по этому поводу устраивает по интернету. И я боюсь, что кредит возьмут без меня, а потом я должна буду за него платить. За эту парковку, которая мне не нужна! 57 000 евро хотят взять. Как бы этого хватит на все. Но никто не говорит, сколько надо будет заплатить еще процентов…“

Пенсионерка отмечает, что приоритеты председателя, на ее взгляд, – не совсем правильные: „Надо же дом сначала в порядок привести! Канализацию надо менять, фасад страшный. Случись что и дом развалится, где они будут жить? В машине на новой парковке?“

„Будут платить меньше!“

Председатель правления Выйду, 6а, Наталья Пивоварова отмечает, что она сейчас занимается подготовкой документов в банк.

„Да, было собрание, – говорит она. – Но не по интернету, а письменное. Из 85 собственников квартир проголосовал 51, еще пять бланков не подлежали учету. Они были испорчены или голосовал человек, который не был собственником квартиры. Из 51 собственника 32 были за то, чтобы взять кредит“.

„Канализационные трубы в подвале текут, надо менять, – говорит председатель. – Выяснилось это случайно, когда кошки разодрали изоляцию в подвале“.

Она подтверждает, что в связи со строительством парковки нужно будет спилить деревья возле дома.