Первый небоскреб и самое высокое строение. 6 интересных фактов о недвижимости Эстонии(1)
А вы знаете, какой объект недвижимости является самым высоким в Эстонии, или сколько квартир в самом большом в Эстонии многоквартирном доме? Портал Kinnisvara24 предлагает тем, кто интересуется недвижимостью, проверить свои знания, и рассказывает о шести интересных фактах.
1. Первый небоскреб Эстонии находится на Площади Вабажузе.
Построенный в 1931 году семиэтажный каменный дом стал в то время совершенно невиданным зрелищем на фоне низких деревянных домов Таллинна. Бывшее здание эстонского страхового общества Eestimaa Kinnitus-Aktsia-Selts сегодня известно как представительское здание Таллиннской городской управы. По словам менеджера по маркетингу Kinnisvara24 Мартина Матсберга, позднее это здание стало примером для архитекторов и проектировщиков, которые построили по периметру Площади Вабадузе новые высотные здания, такие как Таллиннский дом искусства, гостиница Palace и Банк Таллинна.
Таллинн, с его 8 районами и территорией 159 км², является домом для почти трети жителей Эстонии. Самый большой район столицы – Кесклинн, который занимает примерно пятую часть площади Таллинна. При этом в Кесклинне живет почти в два раза меньше людей, чем в Ласнамяэ, который несколько уступает Кесклинну по площади.
По словам Метсберга, о размере Кесклинна говорит и статистика портала – на долю объявлений о недвижимости в этом городском районе приходится почти 30 процентов всех предложений по Таллинну. „В настоящее время в расположенном в самом центре Таллинна Кесклиннаском районе доступно более 700 предложений по продаже или аренде, и это намного больше, чем в других районах города. Недвижимость в Кесклинне более дорогая, в связи с чем периоды продажи более продолжительные, из-за чего объявления могут оставаться на портале достаточно долго“.
3. Самым маленьким районом Таллинна является Мустамяэ
Занимающий площадь всего лишь 8,15 квадратных километра Мустамяэ почти в четыре раза меньше Кесклинна.
При этом по количеству жителей Мустамяэ занимает второе место после Ласнамяэ – в нем проживает более седьмой части жителей Таллинна. Большую численность населения подтверждает и статистика Kinnisvara24, согласно которой свободных квартир и домов в Мустамяэ достаточно мало. „Среди районов Таллинна активных предложений в Мустамяэ меньше всего – на долю объявлений по этому району приходится всего 9 процентов от всех предложений по Таллинну“, – отметил Матсберг.
4. Самое высокое строение расположено в Центральной Эстонии
Многим из нас при вопросе о самом высоком строении Эстонии сразу же представляется Таллиннская телебашня. Однако, на самом деле, самым высоким строением Эстонии является построенная в 1993 году 349,5-метровая телемачта Коэеру, которая до сих пор используется в качестве мачты для теле-, радио- и мобильной связи. За ней следует 347-метровая телемачта Валгеярве, и только потом – 314-метровая Таллиннская телебашня.
По словам Мартина Матсберга, большинство из входящих в топ высотных строений Эстонии зданий не являются жилыми. „Кроме расположенных в различных местах Эстонии телемачт и радиомачт, первые места в рейтинге строений высотой больше 50 метров занимают трубы теплоэлектростанций и котельных Нарвы, Иру, Кристийне и Мустамяэ, а также церковь Олевисте. Самой высокой гостиницей является расположенная в Таллинне гостиница Swissôtel Tallinn, и самым высоким жилым многоквартирным домом является построенная в 2007 году двойная высотка, расположенная в квартале Маакри на улице Торнимяэ – высота этих зданий составляет 117 метров“.
5. В крупнейшем многоквартирном доме Эстонии более 300 квартир
В 1994 году был построен крупнейший многоквартирный дом в Эстонии, расположенный в Ласнамяэ на улице Паасику. Он представлял собой последний кооператив советского времени, в котором каждый жилец мог построить квартиру в соответствии со своими пожеланиями. В этом огромном девятиэтажном U-образном здании расположено 324 квартиры, в которых живут более 700 человек. При этом в настоящее время на портале никто из них квартиры не продает и не предлагает в аренду.
6. Более 80% жителей Эстонии являются собственниками своего жилья
Согласно данным Евростата, в собственном жилье живет в среднем 70% населения Европы, а в съемном жилье живет лишь 30%. В Эстонии процент собственников жилья значительно выше среднего по Европе – он составляет почти 82% от всех жильцов. Самым высоким процент собственности на недвижимость является в Румынии, где в съемном жилье проживает лишь 4% населения.