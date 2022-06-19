Первый небоскреб и самое высокое строение. 6 интересных фактов о недвижимости Эстонии

1. Первый небоскреб Эстонии находится на Площади Вабажузе.

Построенный в 1931 году семиэтажный каменный дом стал в то время совершенно невиданным зрелищем на фоне низких деревянных домов Таллинна. Бывшее здание эстонского страхового общества Eestimaa Kinnitus-Aktsia-Selts сегодня известно как представительское здание Таллиннской городской управы. По словам менеджера по маркетингу Kinnisvara24 Мартина Матсберга, позднее это здание стало примером для архитекторов и проектировщиков, которые построили по периметру Площади Вабадузе новые высотные здания, такие как Таллиннский дом искусства, гостиница Palace и Банк Таллинна.

2. Крупнейшим городским районом Таллинна является Кесклинн, а больше всего людей живет в Ласнамяэ

Таллинн, с его 8 районами и территорией 159 км², является домом для почти трети жителей Эстонии. Самый большой район столицы – Кесклинн, который занимает примерно пятую часть площади Таллинна. При этом в Кесклинне живет почти в два раза меньше людей, чем в Ласнамяэ, который несколько уступает Кесклинну по площади.

По словам Метсберга, о размере Кесклинна говорит и статистика портала – на долю объявлений о недвижимости в этом городском районе приходится почти 30 процентов всех предложений по Таллинну. „В настоящее время в расположенном в самом центре Таллинна Кесклиннаском районе доступно более 700 предложений по продаже или аренде, и это намного больше, чем в других районах города. Недвижимость в Кесклинне более дорогая, в связи с чем периоды продажи более продолжительные, из-за чего объявления могут оставаться на портале достаточно долго“.

3. Самым маленьким районом Таллинна является Мустамяэ

Занимающий площадь всего лишь 8,15 квадратных километра Мустамяэ почти в четыре раза меньше Кесклинна.