ФОТО | Найдено решение проблем с поставками стройматериалов. Вот победители архитектурного конкурса!(1)
17 июня жюри выбрало проекты-победители архитектурного конкурса современных соломенных домов, которые теперь перейдут на этап проектирования, чтобы уже в следующем году построить в Йыгевамаа первые современные соломенные дома из местного сырья.
Председатель жюри архитектурного конкурса соломенных домов Ханнес Пракс пояснил, что в ходе конкурса жюри искало соответствующие уровню А энергетической эффективности дома из блоков прессованной соломы, отличающиеся высоким уровнем архитектурных решений и комфорта, подходящие для реального строительства в малонаселенных районах Эстонии.
Из работ, представленных на конкурс современных соломенных домов, жюри выбрало пять достойных денежного приза эскизов, которые и перейдут в фазу проектирования. Фаворитом жюри стал проект „Lutum“. „Помимо хорошего выбора материалов и архитектуры, победившая работа отличается оригинальными и технологически простыми решениями, такими как кладовая и неотапливаемая летняя комната. Чтобы двигаться дальше, иногда нужно сделать шажок назад“, - отметил Пракс простоту и своеобразие любимой работы жюри.
OÜ LLRR, проект „Lutum“
Авторы: Роланд Реэмаа, Лаура Линси и Каролин Кулль
Кроме того, жюри отобрало еще четыре прекрасно продуманных проекта, которые выйдут на этапы проектирования и строительства.
Apex Arhitektuuribüroo OÜ и Eestimaaehitus MTÜ, проект „Ristikhein“
Авторы: Олави Кукк, Ингрид Каур, Ове Оот / Микк Лухт
Arhitektuuribüroo Sport OÜ, проект „Chalis Sakhli“
Авторы: Тинатин Пхаладзе, Мари Арвисто, Мерье Мюйрисепп, Тийт Сильд, Кристьян Лангебраун
AB Elumaja OÜ и Plushouse OÜ, проект „St Raw“
Авторы: Леэна Торим, Хектор Отеро, Рене Вальнер
Проект „Soma“
Авторы: Марек Мардисоо, Хенри Лийсма
Цель конкурса и последующего проекта строительства соломенных домов – вывести на новый уровень производство экологически чистых домов на основе отечественных стройматериалов и не зависеть от поставок стройматериалов из других стран.
Член правления производящего зерновые предприятия Sadala Agro Ахти Калде сказал, что использование соломы в качестве изоляционного материала и таких местных ресурсов, как глина, песок, известь и конопляные волокна, в отделке строящихся зданий позволяет обеспечить небольшой экологический след, энергоэффективность и здоровый микроклимат в помещении. Все это важные аспекты строительства современного экологически чистого дома. „Мы начинаем переговоры с авторами пяти отобранных работ для заключения договоров на проектирование. Планируется начать проектирование и уже в следующем году возвести в волости Йыгева первые 3–4 соломенных дома“, - добавил Калде.
Руководитель Coop Pank по жилищному кредитованию Карин Осипова подтвердила, что соломенные дома имеют очень высокий потенциал: „Сегодня в Эстонии построено всего около сотни соломенных домов ручной работы и компетенция в этой области очень мала, но на основе отобранных на конкурсе архитектурных проектов будет впервые начато производство домов из блоков прессованной соломы на профессиональном уровне“.
Осипова добавила, что если соломенный дом соответствует всем условиям современного частного дома, его можно финансировать за счет жилищного кредита: „Качество жизни в соломенном доме сравнимо с деревянным, но его строительство имеет ряд преимуществ. Помимо того, что используемые в качестве строительного материала соломенные блоки производятся в Эстонии и не зависят от международных поставок, строительство дома из них также обходится дешевле“.
Для строительства дома из соломы в малонаселенных районах также можно ходатайствовать о совместном кредите MES или о поручительстве по жилищному кредиту в сельских регионах KredEx, что значительно снижает для соискателя кредита долю самофинансирования.
Результаты конкурса современных соломенных домов были объявлены 17 июня на церемонии награждения, прошедшей в Садала, Йыгевамаа.
Организаторами архитектурного конкурса современных соломенных домов являются Sadala Agro OÜ, Krohwin OÜ, Equilibre MTÜ. Конкурс поддерживают Coop Pank, волость Йыгева, Aru Grupp AS и Ratek Wood OÜ.