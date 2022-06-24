ФОТО | Найдено решение проблем с поставками стройматериалов. Вот победители архитектурного конкурса!

Председатель жюри архитектурного конкурса соломенных домов Ханнес Пракс пояснил, что в ходе конкурса жюри искало соответствующие уровню А энергетической эффективности дома из блоков прессованной соломы, отличающиеся высоким уровнем архитектурных решений и комфорта, подходящие для реального строительства в малонаселенных районах Эстонии.

Из работ, представленных на конкурс современных соломенных домов, жюри выбрало пять достойных денежного приза эскизов, которые и перейдут в фазу проектирования. Фаворитом жюри стал проект „Lutum“. „Помимо хорошего выбора материалов и архитектуры, победившая работа отличается оригинальными и технологически простыми решениями, такими как кладовая и неотапливаемая летняя комната. Чтобы двигаться дальше, иногда нужно сделать шажок назад“, - отметил Пракс простоту и своеобразие любимой работы жюри.

OÜ LLRR, проект „Lutum“

Авторы: Роланд Реэмаа, Лаура Линси и Каролин Кулль

Кроме того, жюри отобрало еще четыре прекрасно продуманных проекта, которые выйдут на этапы проектирования и строительства.

Apex Arhitektuuribüroo OÜ и Eestimaaehitus MTÜ, проект „Ristikhein“

Авторы: Олави Кукк, Ингрид Каур, Ове Оот / Микк Лухт

Arhitektuuribüroo Sport OÜ, проект „Chalis Sakhli“

Авторы: Тинатин Пхаладзе, Мари Арвисто, Мерье Мюйрисепп, Тийт Сильд, Кристьян Лангебраун

AB Elumaja OÜ и Plushouse OÜ, проект „St Raw“

Авторы: Леэна Торим, Хектор Отеро, Рене Вальнер

Проект „Soma“

Авторы: Марек Мардисоо, Хенри Лийсма

Цель конкурса и последующего проекта строительства соломенных домов – вывести на новый уровень производство экологически чистых домов на основе отечественных стройматериалов и не зависеть от поставок стройматериалов из других стран.