Молодые жители Эстонии хотели бы на пенсии жить в собственном доме. У пожилых другое мнение
50% жителей Эстонии хотят после выхода на пенсию жить в собственном доме. Согласно опросу, проведенному по заказу Luminor в трех странах Балтии, средний показатель составляет 54%.
В Эстонии число жителей, мечтающих встретить старость в собственном доме, немного меньше, чем в Латвии и Литве. В Латвии 59%, а в Литве 52% респондентов хотели бы на пенсии жить в собственном доме.
По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, рассматривать частный дом как дом своей мечты на пенсии склонны скорее молодые люди. „Пожилые люди, у которых дети разъехались, обычно предпочитают квартиры поменьше, – говорит Ребане. – Дело в том, что дом – это хорошее место для жизни и воспитания детей, но он также требует большого ухода и физических усилий (уборка снега, работа с деревьями, садоводство и строительство)“.
Поскольку пожилые люди часто лучше знают, что значит жить в собственном доме, они, как правило, предпочитают квартиру на этом этапе своей жизни, когда им уже не нужно столько жилой площади, как в период воспитания детей. „Пожилые люди более критично относятся к своему здоровью и физической форме и делают правильный выбор“, – говорит Ребане.
В то же время опрос показывает, что более десятой части эстонцев не задумывались о том, где было бы хорошо жить в старости. По словам Ребане, это неудивительно. „Довольно часто люди меняют дом в молодости и живут в квартире, и только когда они достигают среднего возраста, они видят себя живущими в доме до конца жизни, – сказал Ребане. – Однако к тому времени дети вырастают и уезжают из дома, а дом становится слишком большим. Но и в Эстонии растет понимание того, что нельзя всю жизнь жить в одном доме, а следует переезжать в разные районы в соответствии с потребностями разных этапов жизни“.
Результаты опроса показывают, что мужчины чаще высказывают желание жить в частном доме, чем женщины, особенно в сельской местности. „Жизнь в частном доме часто является своего рода достижением для людей. И зачастую это лучшее место для жизни, – говорит Ребане. – Там больше уединения, и в доме обычно есть сад. Кстати, согласно нескольким исследованиям, люди, имеющие сад, живут в среднем на десять лет дольше, чем те, у кого сада нет. Это объясняется главным образом тем, что люди, имеющие сад, физические более активны и проводят больше времени на свежем воздухе“.
Следующим по популярности выбором респондентов после дома была двухкомнатная квартира. 18% жителей Эстонии, 19% жителей Литвы и 15% жителей Латвии хотели бы жить там в старости. Жить в доме престарелых согласны 5% жителей Эстонии, 9% жителей Литвы и 4% жителей Латвии.
Переезд к детям – наименее популярный выбор. В Эстонии и Латвии такой вариант рассматривают только 2% жителей, в Литве – лишь 1%.
* Данное исследование провела в апреле этого года по заказу Luminor компания Norstat Latvia. В Эстонии, Латвии и Литве было опрошено более чем по 1000 человек в возрасте 18–74 лет.