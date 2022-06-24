Молодые жители Эстонии хотели бы на пенсии жить в собственном доме. У пожилых другое мнение

В Эстонии число жителей, мечтающих встретить старость в собственном доме, немного меньше, чем в Латвии и Литве. В Латвии 59%, а в Литве 52% респондентов хотели бы на пенсии жить в собственном доме.

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, рассматривать частный дом как дом своей мечты на пенсии склонны скорее молодые люди. „Пожилые люди, у которых дети разъехались, обычно предпочитают квартиры поменьше, – говорит Ребане. – Дело в том, что дом – это хорошее место для жизни и воспитания детей, но он также требует большого ухода и физических усилий (уборка снега, работа с деревьями, садоводство и строительство)“.

Поскольку пожилые люди часто лучше знают, что значит жить в собственном доме, они, как правило, предпочитают квартиру на этом этапе своей жизни, когда им уже не нужно столько жилой площади, как в период воспитания детей. „Пожилые люди более критично относятся к своему здоровью и физической форме и делают правильный выбор“, – говорит Ребане.

В то же время опрос показывает, что более десятой части эстонцев не задумывались о том, где было бы хорошо жить в старости. По словам Ребане, это неудивительно. „Довольно часто люди меняют дом в молодости и живут в квартире, и только когда они достигают среднего возраста, они видят себя живущими в доме до конца жизни, – сказал Ребане. – Однако к тому времени дети вырастают и уезжают из дома, а дом становится слишком большим. Но и в Эстонии растет понимание того, что нельзя всю жизнь жить в одном доме, а следует переезжать в разные районы в соответствии с потребностями разных этапов жизни“.