Девелопер выяснил, что повышает уровень счастья жителей Эстонии

Проект „Исследование счастливого района“ был запущен Bonava в 2017 году с целью проведения среди людей, живущих в странах, где действует девелопер, опросов, касающихся того, какие факторы они ценят в своем доме и его окрестностях.

Индекс счастья – разработанный Bonava инструмент, позволяющий измерять и сравнивать удовлетворенность и счастье жильцов. Индекс счастья жителей Эстонии по 100-балльной шкале составляет 72 балла, тогда как среди жителей Латвии соответствующий показатель – 76. Наиболее счастливы в своих домах и районах жители Швеции – их индекс счастья составляет 80 баллов.

По словам руководителя по продажам и маркетингу Bonava Лаури Лааноя, цель компании – создавать счастливые районы, где людям было бы приятно жить. „Здоровая среда обитания дарит человеку эмоциональную удовлетворенность – создает возможности для общения с соседями и проведения досуга. Чтобы понять, чего ждут люди от среды обитания, мы и проводим исследование счастья населения, а полученную информацию принимаем во внимание при планировании новых проектов“, – сказал Лааноя.

В этом году результаты исследования счастья показывают, что удовлетворенность жителей Эстонии своим домом и его окрестностями составляет 25% общей удовлетворенности жизнью. В случае жилья для наших людей важнейшими факторами являются безопасность (88%), чистая и аккуратная среда (82%) и наличие пешеходных и велосипедных дорожек (76%).

На вопрос, чем бы они хотели заниматься вместе с соседями, жители Эстонии чаще всего отмечали важность заботы об окрестностях дома, а на второе место ставили социальное общение – например, совместные гриль-вечеринки. Третье место занимает помощь членам сообщества.