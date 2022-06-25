Девелопер выяснил, что повышает уровень счастья жителей Эстонии
Наиболее счастливы в своем доме и районе в Эстонии 35–49-летние женщины, проживающие с партнером и владеющие жилой недвижимостью, показало исследование, проведенное в семи странах девелопером жилья Bonava.
Проект „Исследование счастливого района“ был запущен Bonava в 2017 году с целью проведения среди людей, живущих в странах, где действует девелопер, опросов, касающихся того, какие факторы они ценят в своем доме и его окрестностях.
Индекс счастья – разработанный Bonava инструмент, позволяющий измерять и сравнивать удовлетворенность и счастье жильцов. Индекс счастья жителей Эстонии по 100-балльной шкале составляет 72 балла, тогда как среди жителей Латвии соответствующий показатель – 76. Наиболее счастливы в своих домах и районах жители Швеции – их индекс счастья составляет 80 баллов.
По словам руководителя по продажам и маркетингу Bonava Лаури Лааноя, цель компании – создавать счастливые районы, где людям было бы приятно жить. „Здоровая среда обитания дарит человеку эмоциональную удовлетворенность – создает возможности для общения с соседями и проведения досуга. Чтобы понять, чего ждут люди от среды обитания, мы и проводим исследование счастья населения, а полученную информацию принимаем во внимание при планировании новых проектов“, – сказал Лааноя.
В этом году результаты исследования счастья показывают, что удовлетворенность жителей Эстонии своим домом и его окрестностями составляет 25% общей удовлетворенности жизнью. В случае жилья для наших людей важнейшими факторами являются безопасность (88%), чистая и аккуратная среда (82%) и наличие пешеходных и велосипедных дорожек (76%).
На вопрос, чем бы они хотели заниматься вместе с соседями, жители Эстонии чаще всего отмечали важность заботы об окрестностях дома, а на второе место ставили социальное общение – например, совместные гриль-вечеринки. Третье место занимает помощь членам сообщества.
Помимо указанного выше многие ценят также социальной образ жизни, возможности проведения досуга и общение с жильцами района. Исследование показывает, что жители Эстонии, которые живут там, где есть места, благоприятствующие совместному досугу, на 28% более довольны своей жизнью в целом. Наиболее охотно жители нашей страны готовы делить с соседями зоны под открытым небом, уголок для гриля и инструменты. Для девелоперов, таким образом, все более важной целью является создание полноценной жилой среды с зелеными зонами и прочими местами для коллективного отдыха, где жильцы могли бы приятно проводить вечера и выходные дни с соседями и друзьями.
„В наших проектах окрестности домов оформляются таким образом, чтобы маршруты автомобилей и пути передвижения детей не пересекались. Мы также предусматриваем возможности двигаться и зоны отдыха для жильцов любого возраста. Например, в жилом районе Uus-Mustamäe Bonava разобьет вблизи домов парк, предусмотренный для всех жителей части города Мустамяэ, а в случае проекта Järveotsa Kodud в Хааберсти будут облагорожены местная дорога и берега ручья Ярвеотса“, – привел примеры Лааноя.