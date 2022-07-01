Рынок жилья США остывает – какими могут быть последствия для Эстонии?

Рынок недвижимости США можно считать показателем жизнеспособности экономики страны. По мере того, как покупатели становятся активнее, инвестиции в строительный сектор и расходы на новое жилье также увеличиваются – растет ВВП, создаются новые рабочие места, дела в экономике идут хорошо. Жилье также является одним из наиболее важных активов домохозяйств: более высокие цены на жилье повышают благосостояние населения и побуждают его к тратам. Падение же рынка недвижимости может привести именно к тому, что произошло во время последней крупной рецессии.

За последние два года сегмент недвижимости превосходно чувствовал себя во многих странах, особенно в США. Масштабные фискальные и монетарные стимулы во время пандемии значительно увеличили спрос со стороны домохозяйств США на все, что не было затронуто вирусными ограничениями – включая новое жилье. Из-за нехватки в продаже домов их цены также резко выросли. В апреле этого года средние цены на новое жилье в США были на 50% выше, чем до пандемии, а цены на вторичное жилье – на 30% выше.

Однако в последнее время на фоне негативных новостей о рынке недвижимости экономическая активность в США резко упала. С начала года в стране снизились продажи как нового, так и вторичного жилья, достигнув в апреле двухлетнего минимума. Замедление в секторе также усугубляется более сложным строительным рынком, на который влияет не только замедление спроса, но и рост стоимости строительства.

Чрезмерно высокие цены на жилье частично снижали спрос и в прошлом, но основной причиной замедления роста рынка жилья в США является изменение ставки Федеральной резервной системы США. С переходом к агрессивному антиинфляционному режиму процентные ставки по 30-летним ипотечным кредитам в США выросли за последние пять месяцев с чуть более 3% до 5,3%. В результате жилищные кредиты для населения значительно подорожали.