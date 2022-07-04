Что нужно сделать, чтобы вас не сняли с очереди на муниципальное жилье?

Елену в этой ситуации просто зло берет: „Пять лет стояли, живем все это время вчетвером в 2-комнатной квартире! Платим за аренду бешеные бабки! Еще недавно хозяин плату за аренду поднял – сейчас же на рынке недвижимости ажиотаж… И очень надеялись на то, что нам скоро дадут муниципальную квартиру. А тут такие новости!“

Елена вспоминает, что когда ей чиновница сообщила, что их с очереди, оказывается, сняли, то спросила: как же так?

„А вот так, – услышала она, по ее словам, в ответ. – В газетах все написано, газеты читать надо“. Елену это возмутило: как они с коронавирусом пойдут в магазин газету покупать?

„Еще мне сказали: „Вы же понимаете, что столько беженцев, их тоже куда-то селить надо…“, – вспоминает женщина. – То есть в муниципальные квартиры теперь селят беженцев? А местных – на обочину?“

Елена добавляет, что ей, конечно, предложили снова встать в очередь на муниципальное жилье, но она не видит в этом особого смысла.

„Дочери уже 11, сыну – 16, если мы снова встанем, то окажемся опять в конце длинного списка, – рассуждает она. – И через пять лет, когда мы снова будем 78-ми или 125-ми, по сути, у нас уже не будет оснований для получения муниципального жилья. Если ходатайствовать как молодая семья, то детям должно быть максимум 15 лет. А им будет уже больше. И очень жаль, что в нашем э-государстве все не для людей. Нет бы позвонили и спросили, хотим мы еще или нет? Телефоны же все есть. Нет, просто сняли и даже ничего не сообщили“.

„На прием идти не надо“