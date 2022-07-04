Что нужно сделать, чтобы вас не сняли с очереди на муниципальное жилье?
Жительница Таллинна Елена возмущена: „Мы пять лет стояли в очереди на муниципальное жилье. Были уже 78-ми. И вот у них появилось новое требование: нужно подтверждать каждый год в течение первых трех месяцев, что по-прежнему хотите быть в очереди и ждете квартиру. А мы этой зимой все по очереди переболели коронавирусом, никто практически из дома не выходил. И когда я пришла в соцотдел, мне сказали, что уже поздно, и меня с очереди сняли“. Чиновники разъяснили, что это требование не новое, и рассказали, как еще можно поступить, чтобы не ли-шиться места в очереди на муниципальное жилье, пишет „МК-Эстония“.
Елену в этой ситуации просто зло берет: „Пять лет стояли, живем все это время вчетвером в 2-комнатной квартире! Платим за аренду бешеные бабки! Еще недавно хозяин плату за аренду поднял – сейчас же на рынке недвижимости ажиотаж… И очень надеялись на то, что нам скоро дадут муниципальную квартиру. А тут такие новости!“
Елена вспоминает, что когда ей чиновница сообщила, что их с очереди, оказывается, сняли, то спросила: как же так?
„А вот так, – услышала она, по ее словам, в ответ. – В газетах все написано, газеты читать надо“. Елену это возмутило: как они с коронавирусом пойдут в магазин газету покупать?
„Еще мне сказали: „Вы же понимаете, что столько беженцев, их тоже куда-то селить надо…“, – вспоминает женщина. – То есть в муниципальные квартиры теперь селят беженцев? А местных – на обочину?“
Елена добавляет, что ей, конечно, предложили снова встать в очередь на муниципальное жилье, но она не видит в этом особого смысла.
„Дочери уже 11, сыну – 16, если мы снова встанем, то окажемся опять в конце длинного списка, – рассуждает она. – И через пять лет, когда мы снова будем 78-ми или 125-ми, по сути, у нас уже не будет оснований для получения муниципального жилья. Если ходатайствовать как молодая семья, то детям должно быть максимум 15 лет. А им будет уже больше. И очень жаль, что в нашем э-государстве все не для людей. Нет бы позвонили и спросили, хотим мы еще или нет? Телефоны же все есть. Нет, просто сняли и даже ничего не сообщили“.
„На прием идти не надо“
Руководитель отдела социальных услуг и пособий Таллиннского департамента социального обеспечения и здравоохранения Арне Кайлас разъясняет: „Согласно Закону о социальной опеке (SHS § 42 ч. 1), цель услуги обеспечения жилплощадью – обеспечить возможность использовать жильё человеку, который по причинам социально-экономического характера не способен обеспечить себя и свою семью жилплощадью, соответствующей их нуждам. Социально-экономические причины подразумевают под собой положение, в котором у человека отсутствуют знания и навыки для нахождения жилья, а также денежные средства для оплаты, поэтому человек не способен купить или взять в аренду жилье на рынке недвижимости“.
Он добавляет, что один из важнейших критериев – то, что в то же время человек справляется с бытовыми задачами и может оплачивать расходы, связанные с использованием жилплощади.
„Услуга направлена на людей, которые испытывают материальные трудности, трудности в общении с людьми (отклонения, вызванные инвалидностью), которые оказались в кризисной ситуации в связи с пожаром, природной катастрофой, семейным насилием или другими обстоятельствами, – перечисляет специалист, – а также те, кто по другой причине использует услуги приюта или единицы социальной жилплощади“.
В соответствии с порядком учета ходатайствующих о получении жилья, находящегося в собственности Таллинна, который утвержден Таллиннским горсобранием 17.10.2002, постановлением № 56, люди, которые ходатайствуют об аренде жилья, встав на учет, обязуются сообщать о том, что пропала необходимость в получении жилья, или о возникших изменениях в течение месяца с момента возникновения изменений.
При изменении личных и контактных данных также необходимо немедленно проинформировать секретаря жилищной комиссии.
„Также человек обязуется ежегодно в течение первого квартала письменно подтверждать, что у него, как у ходатайствующего лица, все так же действительны обстоятельства, в связи с которыми он ходатайствует о предоставлении жилья (у него или у членов его семьи отсутствует недвижимость и пр.), – говорит Кайлас. – Но не обязательно приходить в управу. Это можно сделать по обычной или электронной почте либо у секретаря жилищной комиссии“.
„Поэтому, – продолжает он, – не соответствует действительности утверждение, будто указанное требование возникло недавно, оно действует уже почти 20 лет. Это не считается лишней бюрократией, поскольку о возникновении изменений или о том, что жилье больше не требуется, зачастую в течение месяца не сообщают. Также городу важна информация о том, нуждается ли человек по-прежнему в получении от города жилплощади. Требование подтвердить это в течение первых трех месяцев года не является бюрократическим, тем более что для этого человек не должен никуда идти. Подтверждение можно представить и придя в районную управу, и по электронной почте“.
Украинцы ни при чем
По словам Арне Кайласа, утверждение, будто бы в социальное и муниципальное жилье теперь заселяют военных беженцев из Украины, не соответствует действительности.
„Это же касается и вопроса об очередях – военных беженцев из Украины не размещают на городской жилплощади, и число ходатайствующих о получении жилплощади в течение последнего года снизилось“, – заверяет чиновник.
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