Эстонский девелопер предоставляет покупателям жилья ценовую гарантию

Исполнительный директор Bonava Eesti Таави Соорм сказал, что в сегодняшних меняющихся рыночных условиях надежность и прозрачность работы застройщиков приобретают все большее значение для покупателей жилья.

„Поскольку большинство новостроек находят покупателя, пока дом еще находится лишь на бумаге или на ранних стадиях строительства, задача застройщиков – быть прозрачными в своей деятельности и в процессе завершения строительных работ вселять в клиентов уверенность“, - отметил Соорм.

„Этот год поставил рынок недвижимости перед рядом вызовов, которые оказывают влияние и на доверие потребителей. Будучи ответственной компанией, мы хотим подтвердить, что в текущих рыночных условиях Bonava следует своим принципам работы – покупатели нового жилья могут быть уверены в том, что указанная в договоре купли-продажи цена является окончательной и не будет пересматриваться во время завершения строительства“, - пояснил он.

Ценовая гарантия действует для всех клиентов, заключивших нотариальный обязательственно-правовой договор купли-продажи и внесших первоначальный взнос для покупки нового жилья у Bonava.

Bonava также является первым девелопером жилья в Эстонии, получившим за ответственный бизнес золотой знак отличия, который присуждают предприятиям, осознающим и измеряющим влияние своей деятельности на общество. Наивысшую оценку получили культура управления Bonava, организационная этика и продуманная деятельность по созданию целостной жилой среды.

Bonava является одним из крупнейших девелоперов нового жилья в Эстонии. За 18 лет работы компания построила и продала более 2800 квартир. Крупнейшими проектами Bonava являются жилые районы Pärnaõue в Хааберсти и Uus-Mustamäe, строящийся в самом сердце Мустамяэ.