В самом большом - 360 квартир: в каких домах живут эстоноземельцы?
В ходе переписи населения 2021 года на основании данных регистров было насчитано 737 873 жилых помещения. Со времени переписи 2011 года, за последние десять лет было построено 47 793 новых жилых помещения, что на 1 000 меньше, чем за предшествующее этому десятилетие (2001–2011 гг.). Частных домов стало на 14% больше, чем 10 лет назад, а 24% всех жилых помещений по данным переписи не населены.
По состоянию на момент переписи, то есть на 31 декабря 2021 года, в Эстонии насчитывалось 737 873 жилых помещения, включая частные и многоквартирные дома, помещения совместного проживания и другие жилищные единицы. Из всех учтенных жилых помещений 557 146 (76%) населены, т. е. в них проживал хотя бы один постоянный житель, а 175 690 (24%) не имеют постоянных жителей. Доля ненаселенных жилых помещений выросла: в 2000 году было населено 87% жилых помещений, в 2011 году – 84%.
„Эти цифры говорят о том, что люди приобрели, например, дачи и другую недвижимость, в которой фактически не живут постоянно. В то же время в это число входят и жилые дома, которые, например, согласно строительному регистру готовы, но по факту еще не заселены“, — пояснила ведущий аналитик Департамента статистики Терье Трасберг.
Руководитель проекта переписи населения Департамента статистики Лийна Осила отметила, что по сравнению с предыдущей переписью количество жилых помещений с постоянным проживанием увеличилось в Эстонии на 2,2%. „В целом качество жилья жителей Эстонии улучшилось во всех отношениях. Увеличилось количество жилья с водоснабжением, возможностями для мытья, туалетом и центральным отоплением. Все более популярным становится проживание в частных домах“, - сказала Осила.
Самые большие многоквартирные дома находятся в Нарве
Согласно переписи, всего в Эстонии насчитывается 266 475 зданий, предусмотренных для проживания. Из них 77,5% (206 529) составляют дома на одну семью, 3,2% (8 572) - парные дома и 18% (47 847) - многоквартирные дома и 1,3% (3527) – нежилые здания, в которых находится хотя бы одно жилое помещение.
Самые большие многоквартирные дома в Эстонии находятся в Нарве – там в одном доме в среднем насчитывается 64 квартиры. В Нарве также находится самый большой многоквартирный дом в Эстонии, в котором располагается 360 квартир. Самые маленькие многоквартирные дома находятся на Хийумаа, где в среднем на один дом приходится 9,05 квартир. В Эстонии есть только один муниципалитет – Рухну – где нет ни одного многоквартирного дома.
Большинство проживает в домах, построенных в 1961 году
Из жилых помещений с постоянными жителями 69,8%, или 389 101, расположены в многоквартирных домах (с тремя и более квартирами), 27,7% (154 426) – в частных домах. 8736 (1,6%) жилых помещений расположены в парных домах (на две квартиры) и 4883 (0,9%) – в нежилых зданиях.
После предыдущей переписи, т. е. со сроком строительства 2012 год и позже, добавилось 17 167 зданий с обычными жилыми помещениями, из них 82,1% были частные дома, 6% - парные дома, 11,2% – многоквартирные дома и 0,7% - нежилые здания. „Однако, поскольку в многоквартирных домах помещается больше жилых площадей, прирост жилых площадей в многоквартирных домах оказался больше: 29,8% добавленных жилых площадей за последние 10 лет приходится на частные дома и 64,4% - на многоквартирные дома“, — пояснила Трасберг. Однако, если посмотреть на год постройки, больше всего населенных жилых помещений располагается в зданиях, построенных в 1961 году.
Самые большие жилые помещения в среднем находятся в Кийли, самые маленькие – в Силламяэ
Общая площадь жилых помещений составляет 38 970 750 м2, что на 1,38% (530 488 м2) больше, чем 10 лет назад. Общая площадь ненаселенных или пустующих жилых помещений составляет 10 689 971 м2.
В среднем по всем типам жилья (частные дома, квартиры) жилая площадь на одного жителя несколько уменьшилась по сравнению с 2011 годом: в 2011 году она составляла 30,5 м², а в 2021 году – 30,1 м². Уменьшилось и среднее количество комнат на одного жителя, которое по переписи 2011 года составляло 1,24, а в этот раз – 1,21.
Больше всего жителей на одно жилое помещение приходится на волость Раэ (3,1), а меньше всего – на город Силламяэ (1,95). Самые большие жилые помещения находятся в волости Кийли, а самые маленькие – в городе Силламяэ.
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По всем жилищам (как населенным, так и ненаселенным) улучшилась обеспеченность техническими системами: увеличилось количество жилищ с водоснабжением, возможностями для мытья, туалетами и центральным отоплением. В 93,3% жилых помещений имеется водопровод, в 93,1% – возможность для мытья, в 91,1% – туалет (подключенный к водопроводу), в 68,5% – центральное отопление. Лучше всего оснащены туалетами жилые помещения в Силламяэ (99%).
По сравнению с предыдущей переписью доля жилых помещений, оборудованных туалетом, выросла на 5,2% (на 25 295), значительно увеличилось и число жилых помещений с возможностями для мытья: их прибавилось 11 335. В тех же пределах увеличилось и количество жилых помещений с центральным отоплением – 11 597. „При этом Эстония и Финляндия – единственные страны, где перепись населения и жилого фонда включает в перечень возможностей для мытья и наличие бани“, - уточнила Трасберг.
Результаты основаны на данных, собранных в ходе переписи населения в регистрах, и публикуются в базе данных статистики. Данные, собранные в ходе опроса, все еще обрабатываются и анализируются, и результаты Департамент статистики обнародует в ноябре.