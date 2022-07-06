В самом большом - 360 квартир: в каких домах живут эстоноземельцы?

Самые большие многоквартирные дома в Эстонии находятся в Нарве – там в одном доме в среднем насчитывается 64 квартиры. В Нарве также находится самый большой многоквартирный дом в Эстонии, в котором располагается 360 квартир. Самые маленькие многоквартирные дома находятся на Хийумаа, где в среднем на один дом приходится 9,05 квартир. В Эстонии есть только один муниципалитет – Рухну – где нет ни одного многоквартирного дома.

Согласно переписи, всего в Эстонии насчитывается 266 475 зданий, предусмотренных для проживания. Из них 77,5% (206 529) составляют дома на одну семью, 3,2% (8 572) - парные дома и 18% (47 847) - многоквартирные дома и 1,3% (3527) – нежилые здания, в которых находится хотя бы одно жилое помещение.

Руководитель проекта переписи населения Департамента статистики Лийна Осила отметила, что по сравнению с предыдущей переписью количество жилых помещений с постоянным проживанием увеличилось в Эстонии на 2,2%. „В целом качество жилья жителей Эстонии улучшилось во всех отношениях. Увеличилось количество жилья с водоснабжением, возможностями для мытья, туалетом и центральным отоплением. Все более популярным становится проживание в частных домах“, - сказала Осила.

„Эти цифры говорят о том, что люди приобрели, например, дачи и другую недвижимость , в которой фактически не живут постоянно. В то же время в это число входят и жилые дома, которые, например, согласно строительному регистру готовы, но по факту еще не заселены“, — пояснила ведущий аналитик Департамента статистики Терье Трасберг .

По состоянию на момент переписи, то есть на 31 декабря 2021 года, в Эстонии насчитывалось 737 873 жилых помещения, включая частные и многоквартирные дома , помещения совместного проживания и другие жилищные единицы . Из всех учтенных жилых помещений 557 146 (76%) населены, т. е. в них проживал хотя бы один постоянный житель, а 175 690 (24%) не имеют постоянных жителей. Доля ненаселенных жилых помещений выросла: в 2000 году было населено 87% жилых помещений, в 2011 году – 84%.

Большинство проживает в домах, построенных в 1961 году

Из жилых помещений с постоянными жителями 69,8%, или 389 101, расположены в многоквартирных домах (с тремя и более квартирами), 27,7% (154 426) – в частных домах. 8736 (1,6%) жилых помещений расположены в парных домах (на две квартиры) и 4883 (0,9%) – в нежилых зданиях.

После предыдущей переписи, т. е. со сроком строительства 2012 год и позже, добавилось 17 167 зданий с обычными жилыми помещениями, из них 82,1% были частные дома, 6% - парные дома, 11,2% – многоквартирные дома и 0,7% - нежилые здания. „Однако, поскольку в многоквартирных домах помещается больше жилых площадей, прирост жилых площадей в многоквартирных домах оказался больше: 29,8% добавленных жилых площадей за последние 10 лет приходится на частные дома и 64,4% - на многоквартирные дома“, — пояснила Трасберг. Однако, если посмотреть на год постройки, больше всего населенных жилых помещений располагается в зданиях, построенных в 1961 году.

Самые большие жилые помещения в среднем находятся в Кийли, самые маленькие – в Силламяэ

Общая площадь жилых помещений составляет 38 970 750 м2, что на 1,38% (530 488 м2) больше, чем 10 лет назад. Общая площадь ненаселенных или пустующих жилых помещений составляет 10 689 971 м2.

В среднем по всем типам жилья (частные дома, квартиры) жилая площадь на одного жителя несколько уменьшилась по сравнению с 2011 годом: в 2011 году она составляла 30,5 м², а в 2021 году – 30,1 м². Уменьшилось и среднее количество комнат на одного жителя, которое по переписи 2011 года составляло 1,24, а в этот раз – 1,21.

Больше всего жителей на одно жилое помещение приходится на волость Раэ (3,1), а меньше всего – на город Силламяэ (1,95). Самые большие жилые помещения находятся в волости Кийли, а самые маленькие – в городе Силламяэ.

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По всем жилищам (как населенным, так и ненаселенным) улучшилась обеспеченность техническими системами: увеличилось количество жилищ с водоснабжением, возможностями для мытья, туалетами и центральным отоплением. В 93,3% жилых помещений имеется водопровод, в 93,1% – возможность для мытья, в 91,1% – туалет (подключенный к водопроводу), в 68,5% – центральное отопление. Лучше всего оснащены туалетами жилые помещения в Силламяэ (99%).

По сравнению с предыдущей переписью доля жилых помещений, оборудованных туалетом, выросла на 5,2% (на 25 295), значительно увеличилось и число жилых помещений с возможностями для мытья: их прибавилось 11 335. В тех же пределах увеличилось и количество жилых помещений с центральным отоплением – 11 597. „При этом Эстония и Финляндия – единственные страны, где перепись населения и жилого фонда включает в перечень возможностей для мытья и наличие бани“, - уточнила Трасберг.

Результаты основаны на данных, собранных в ходе переписи населения в регистрах, и публикуются в базе данных статистики. Данные, собранные в ходе опроса, все еще обрабатываются и анализируются, и результаты Департамент статистики обнародует в ноябре.