Недвижимость
07.07.2022, 07:30

Очередной эстонский банк начал предлагать фиксированные процентные ставки по жилищным кредитам

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ФОТО: Shutterstock

Luminor начинает предлагать своим клиентам фиксированные процентные ставки по жилищным кредитам на срок до пяти лет. Эта опция предназначена для клиентов, которые хотят быть уверены в том, что в свете изменения Euribor взнос по жилищному кредиту в течение этого периода останется неизменным.

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, шестимесячный Euribor оставался отрицательным так долго, что заемщики начали воспринимать низкие процентные ставки и ежемесячные неизменные платежи по кредитам как должное. „Однако экономика циклична, и процентные ставки меняются в зависимости от изменений в макроэкономике. Именно поэтому мы ранее напоминали нашим клиентам, что низкие процентные ставки не могут сохраняться в течение всего срока многолетнего кредита, и что при получении кредита следует учитывать возможное повышение ставки Euribor“, – пояснил он.

Ставка Euribor была очень низкой и даже отрицательной в течение нескольких лет. Однако недавняя очень высокая инфляция вынудила Европейский центральный банк начать повышать процентные ставки, чтобы сдержать рост цен, что привело к удорожанию денег, обращающихся на рынке. Большая часть кредитов на покупку жилья привязана к шестимесячной ставке Euribor, которая оставалась отрицательной в течение семи лет, а в начале июня вновь стала положительной.

Ребане привел пример, что если Euribor, который ранее был равен нулю, поднимется до 1%, то для кредита в 100 000 евро на 20 лет это будет означать среднемесячное увеличение взноса на 50 евро, а если он поднимется до 4%, то это будет означать увеличение более чем на 200 евро. „Точное увеличение будет зависеть от существующей маржи и срока погашения кредита, но в любом случае, если вы думаете о покупке жилья, стоит сделать для себя эти расчеты и подумать, какую сумму вы готовы платить каждый месяц“, – сказал руководитель отдела розничных банковских услуг.

В то время, когда экономическая ситуация указывает на дальнейшее повышение Euribor, процентная ставка может быть фиксированной как для новых, так и для существующих кредитов. В целом, фиксированная ставка выше, чем нефиксированная, но в то же время она является формой страхования от будущего увеличения стоимости кредита, а также помогает лучше планировать семейный бюджет, поскольку сумма кредита не меняется в течение фиксированного периода.

В то же время, в некоторых случаях фиксированные процентные ставки могут быть дешевле для клиента. Главный экономист Luminor Ленно Уускюла пояснил, что в целом Euribor в долгосрочной перспективе должен быть в среднем таким же высоким, как и рост цен. Однако если рост цен не остановится, центральный банк начнет повышать процентные ставки теми же темпами, что и инфляция, или даже больше“. Таким образом, если будет видно, что рост цен не замедляется, и ожидается продолжение роста, то в этом случае, помимо обеспечения чувства уверенности, фиксация процентной ставки может быть выгодна и с финансовой точки зрения“, – сказал он.

Исторический максимум шестимесячного Euribor составил 5,5%. Аналитики прогнозируют, что к концу этого года Euribor может подняться до 1%, а к концу следующего даже может превысить 2%.

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