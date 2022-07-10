Во сколько обойдется дополнительная комната в квартире в Таллинне? Большинству покупателей такая роскошь не по карману

Во время вызванного пандемией кризиса 2020 года возник красивый нарратив, будто люди стали чаще покупать большие квартиры. Из-за коронавируса народ начал больше времени проводить дома, поэтому тенденция к удаленной работе набирала обороты. В таких условиях казалось, что покупка квартиры, в которой можно разместить отдельный домашний офис, - неизбежность. Об этом в своей колонке рассуждает эксперт и преподаватель Тыну Тоомпарк.