Недвижимость
10.07.2022, 09:05

Во сколько обойдется дополнительная комната в квартире в Таллинне? Большинству покупателей такая роскошь не по карману

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Тыну Тоомпарк
Kinnisvarakool.ee
Kinnisvara müük
Kinnisvara müük
ФОТО: Kiur Kaasik | Ekspress Meedia

Во время вызванного пандемией кризиса 2020 года возник красивый нарратив, будто люди стали чаще покупать большие квартиры. Из-за коронавируса народ начал больше времени проводить дома, поэтому тенденция к удаленной работе набирала обороты. В таких условиях казалось, что покупка квартиры, в которой можно разместить отдельный домашний офис, - неизбежность. Об этом в своей колонке рассуждает эксперт и преподаватель Тыну Тоомпарк.

Ниже в сопровождении беспристрастной статистики представлена картина того, что на самом деле происходило на рынке квартир в последние несколько лет. Стали ли покупаемые квартиры больше? Или нет?


В Таллинне средний размер квартир при заключении сделок сквозь бумы и кризисы на протяжении последних 16 лет оставался в диапазоне 53-57 квадратных метров. Тенденция увеличения средней площади в сделках с квартирами началась в 2014 году. Это было время, когда за посткризисной паузой последовала более активная застройка.

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