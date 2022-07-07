ФОТО | "Вишневый двор". В Саку построят новый жилой квартал

Домам Kirsiõue будет присвоен высокий класс энергоэффективности (В), а удобный жизненный уклад гарантируют парковка во дворе дома и кладовки на первом этаже. В здании будет безопасное помещение для велосипедов и кладовка для детских колясок, в которую можно будет попасть как с улицы, так и из общего коридора.

Дворовая зона Kirsiõue будет соединена с имеющимися пешеходно-велосипедными дорожками, чтобы дети могли не просто кататься для удовольствия, но и безопасно добираться на велосипедах до школы. В пешей доступности имеется железнодорожная станция, обеспечивающая быстрое сообщение с Таллинном и другими ближайшими населенными пунктами.

„У Саку отличное и быстрое сообщение со столицей, и это делает его привлекательным для жителей Таллинна, которые хотели бы перебраться в более спокойный и зеленый район, но при этом сохранить для себя доступность всех удобств городской жизни – детские сады, школы и магазины находятся поблизости, различные возможности для занятий спортом рядом с домом тоже имеются“, – рассказывает руководитель проекта Кятлин Виллманн.

Исполнительный директор Bonava Eesti Таави Соорм говорит, что в нынешних изменчивых условиях рынка для покупателей жилья все более определяющей становится благонадежность и прозрачность деятельности девелоперов.

„Этот год принес с собой немало вызовов рынку недвижимости, и это не может не сказаться на потребительской уверенности. Будучи ответственным предприятием, мы хотим и в нынешних рыночных условиях доказать, что Bonava придерживается своих прежних принципов – те, кто покупает у нас новое жилье, могут быть уверены, что цена, указанная в договоре продажи, является окончательной, и в ходе строительства не будет пересмотрена“, – объясняет он.