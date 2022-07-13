В Каламая появится мини-квартал Парк Коцебу. LHV инвестирует в него 2,6 млн евро

Инвестиция в форме облигаций пенсионных фондов обеспечена ипотекой, и процентная ставка составляет 8,5%. Управляющая портфелем инвестиционных фондов LHV Маарья Пярс пояснила, что „при финансировании развития проекта Парк Коцебу для пенсионных фондов важность представляли три фактора: хорошая доходность, надежный залог и сама цель проекта - создание нового, но при этом традиционного для Каламая микроквартала“.

„Мы всегда тщательно взвешиваем каждую инвестицию, рассматривая ситуацию как с точки зрения клиента пенсионного фонда, для которых важна доходность проекта, так и с позиции заинтересованного в привлечении капитала девелопера“, - добавила Маарья Пярс. Управляющая портфелем добавила, что и в нынешних условиях охлаждения экономики самую лучшую защиту пенсионным сбережениям гарантирует недвижимость, реальные активы и хорошо обеспеченные инвестиции.

Новый внутренний квартал возводится на участке, граничащем с зеленым парком Калма и гимназией Густава Адольфа. Всего в сердце Каламая будет построено 78 новых квартир, от однокомнатных до пятикомнатных. Дома спроектированы с использованием решений „умного дома“ и устойчивого строительства.

Парк Коцебу является продолжением проекта Валгевазе, 9b, реализованного Perton Ehitus OÜ в 2016 году, и он призван сформировать целостную в архитектурном плане жилую среду. Два жилых квартала вместе с объединяющей их зеленой зоной Калма обещают создать прекрасный зеленый ансамбль.

По словам исполнительного директора Perton Ehitus OÜ Марко Бярса, проект Парк Коцебу отличается хорошей локацией, что является крепкой предпосылкой для создания востребованной жилой среды. „Мы приложим все усилия, чтобы новый микрорайон в Каламая отличался удобными, красивыми и энергосберегающими домами. Эксклюзивным делают этот проект 5 запланированных квартир типа „пентхауз“, где можно будет попасть в квартиру прямо из лифта. Вишенкой на торте станут просторные террасы с видами на парк и внутренний квартал Каламая“,- добавил Марко Бярс.