Новый тренд на рынке недвижимости: аренда квартир премиум-класса(12)
Высокооплачиваемые иностранцы, которые приехали в Эстонию на заработки, повысили спрос на арендную недвижимость премиум-класса. По словам специалистов по недвижимости, такие арендаторы ищут полностью меблированные арендные площади, где уже есть все необходимое для жизни.
„В Эстонии сдаваемую в аренду недвижимость премиум-класса ищут в первую очередь иностранцы, которые по работе временно живут здесь в течение нескольких лет, и поэтому им не имеет смысла покупать недвижимость“, — пояснила агент по недвижимости Uus Maa Luxum Лий Салусаар, специализирующаяся на недвижимости премиум-класса. Если высокооплачиваемые эстонцы предпочитают покупать жилье, то иностранные таланты, работающие в эстонских ИТ-компаниях, а также в посольствах, хотят арендовать роскошную квартиру или дом. „Это люди, которые не планируют переезжать в Эстонию надолго, но не хотят идти на уступки в отношении качества жизни. Они готовы платить более высокую арендную плату за комфорт и качество“.
По словам Салусаар, арендную недвижимость премиум-класса делает особенной не только цена, но и предоставление арендатору ощущения 5-звездочного отеля. „С собой нужно взять только личные вещи и зубную щетку. Мебель, бытовая техника и все остальное необходимое для жизни, даже полотенца и постельное белье, в такой роскошной квартире уже есть. Зачастую такая более дорогая недвижимость имеет еще и уникальное расположение, она качественно построена, в ней использованы неподвластные времени материалы и отделка, архитектурные решения продуманы и есть всевозможные дополнительные удобства, такие как приватность, кладовые, терраса, гараж, баня, возможность зарядки электромобиля и т. д.“
По словам генерального директора портала Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, спрос на арендную недвижимость премиум-класса за последние годы растет, поскольку к нам на работу приезжает все больше иностранных специалистов. „Эстонец воспринимает съемное жилье как доступное решение, куда переезжают молодые люди, которые еще не могут купить жилье, или как временное решение, куда переезжают, пока строится собственный дом. В случае такой аренды скорее ищут доступную цену и удобное расположение. Для молодежи качественные материалы или дизайнерская мебель в большинстве своем не являются приоритетом“.
По словам Уйбомяэ, есть люди, которые готовы платить за съемное жилье больше, но спрос на предметы роскоши никогда не будет массовым. „Хотя спрос на качественную арендную недвижимость за счет работающих здесь иностранных IT-специалистов увеличился, а растущее количество предложений элитных квартир в аренду является новым трендом, можно предположить, что такие квартиры останутся нишевым продуктом. Эстонцы все-таки покупают жилье, если могут себе это позволить“, — сказал Урмас Уйбомяэ.
Лий Салусаар также подтверждает, что в настоящее время предложений квартир и домов премиум-класса на рынке аренды больше, чем спроса. „Увеличение количества предложений связано с завершением новых крупных новостроек. Более состоятельные люди вложили свои деньги в недвижимость и пытаются на ней заработать. Чтобы выделиться на рынке аренды, серьезное внимание уделяется дизайну интерьера. Клиенты, которые готовы платить более высокую арендную плату за качественный дом, могут выбирать между несколькими альтернативными предложениями“.
Салусаар указала, что в случае таких арендных квартир предпочтительно наличие дополнительной комнаты. „Даже после окончания пандемии многие люди частично работают удаленно, и предпочтение отдается квартире, где для этого есть отдельная тихая комната. Те, кто до пандемии искал двухкомнатную квартиру, теперь присматриваются к трехкомнатной“.