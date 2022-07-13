Новый тренд на рынке недвижимости: аренда квартир премиум-класса

„В Эстонии сдаваемую в аренду недвижимость премиум-класса ищут в первую очередь иностранцы, которые по работе временно живут здесь в течение нескольких лет, и поэтому им не имеет смысла покупать недвижимость“, — пояснила агент по недвижимости Uus Maa Luxum Лий Салусаар, специализирующаяся на недвижимости премиум-класса. Если высокооплачиваемые эстонцы предпочитают покупать жилье, то иностранные таланты, работающие в эстонских ИТ-компаниях, а также в посольствах, хотят арендовать роскошную квартиру или дом. „Это люди, которые не планируют переезжать в Эстонию надолго, но не хотят идти на уступки в отношении качества жизни. Они готовы платить более высокую арендную плату за комфорт и качество“.

По словам Салусаар, арендную недвижимость премиум-класса делает особенной не только цена, но и предоставление арендатору ощущения 5-звездочного отеля. „С собой нужно взять только личные вещи и зубную щетку. Мебель, бытовая техника и все остальное необходимое для жизни, даже полотенца и постельное белье, в такой роскошной квартире уже есть. Зачастую такая более дорогая недвижимость имеет еще и уникальное расположение, она качественно построена, в ней использованы неподвластные времени материалы и отделка, архитектурные решения продуманы и есть всевозможные дополнительные удобства, такие как приватность, кладовые, терраса, гараж, баня, возможность зарядки электромобиля и т. д.“

По словам генерального директора портала Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, спрос на арендную недвижимость премиум-класса за последние годы растет, поскольку к нам на работу приезжает все больше иностранных специалистов. „Эстонец воспринимает съемное жилье как доступное решение, куда переезжают молодые люди, которые еще не могут купить жилье, или как временное решение, куда переезжают, пока строится собственный дом. В случае такой аренды скорее ищут доступную цену и удобное расположение. Для молодежи качественные материалы или дизайнерская мебель в большинстве своем не являются приоритетом“.