Средняя цена квадратного метра жилья в Таллинне за год выросла на 30%

По сравнению с показателями за предыдущий год, в этом году количество предложений по продаже квартир сократилось во всех районах Таллинна, за исключением Старого города.

Что касается цен на недвижимость, то они выросли во всех районах Таллинна без исключения.

Минимальный рост цен был зафиксирован в Кадриорге - за год цены на квартиры в этом районе выросли до 4206 евро/м², то есть увеличились на 17%.

Наибольший рот цен был зафиксирован в районе Хааберсти - стоимость квадратного метра жилья в этом районе составляет 3496 евро, что на 39% больше, чем в прошлом году.

За большим ростом цен на квартиры в Хааберсти стоит появление в этом районе большого количества новостроек. Стоимость новых квартир превышает среднюю рыночную цену, что отражается и на средней стоимости жилья в этом районе.