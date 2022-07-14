ОПРОС | Какая самая известная фирма недвижимости в Таллинне?

Исследование показало, что 1Partner знают 77 % жителей Таллинна, Uus Maa — 72 %, Arco Vara — 69 %. В качестве бюро недвижимости с лучшей репутацией, равное количество таллиннцев (по 17%), принявших участие в опросе, назвали 1Partner и Uus Maa, бюро Arco Vara, занявшее третье место, назвали 7%.

„Мы уделяем много внимания общей информационной работе, помогаем людям ориентироваться на рынке недвижимости и достойно оценивать свою недвижимость. Я считаю, что эта наша готовность делиться экспертным опытом также является одной из важных причин, способствующих нашей широкой известности и хорошей репутации“, — прокомментировал результаты недавнего исследования Индрек Каск, руководитель по маркетингу 1Partner Kinnisvara.

Опрос показал также, что при выборе бюро для продажи или оценки недвижимости 55 % жителей Таллинна поинтересовались бы рекомендациями знакомых, 35 % доверились бы предыдущему личному опыту, а 31 % искали бы информацию на сайтах фирм недвижимости.

Исследование в отношении фирм недвижимости организовало Turu-Uuringute AS. Опрос проводился в период со 2 по 14 июня, вопросы задавались по телефону или в веб-среде постоянным жителям Эстонской Республики в возрасте 18-65 лет. Всего в опросе приняли участие 736 человек. Исследование проводилось по заказу Эстонского союза фирм недвижимости.