ИССЛЕДОВАНИЕ | Каждый второй арендодатель в Эстонии имел дело с проблемным арендатором
Проведенный недавно стартап-компанией Rendin опрос показал, что каждый второй арендодатель в Эстонии имел дело с проблемным арендатором. Основными проблемами названы задолженности по платежам и порча имущества.
Опрос показал, что 55% арендодателей сталкивались как минимум с одним проблемным арендатором, а 45% ответивших — с двумя и более. Основными проблемами, как правило, являются задолженности (44,8%) и порча имущества (28,1%). Кроме того, на своем опыте арендодатели приводили примеры неподобающего поведения арендатора (например, вечеринки и шум), игнорирование условий договора (например, выезд в течение дня), недостаточная уборка, а также развешивание картин на стене без разрешения (с использованием двустороннего скотча или с помощью сверления отверстий), жировые наслоения, вызванные интенсивным приготовлением пищи, и повреждения водой пола, вызванные поливом растений и протекающими цветочными горшками. Чтобы покрыть ущерб, арендодатель должен потратить в среднем 1900 евро.
По словам руководителя отделения ERGO по имущественным ущербам Эрко Макиенко, который обеспечивает страховую защиту клиентов Rendin, довольно типичны случаи, когда договор аренды какое-то время действует без сбоев, но затем по неизвестным причинам арендатор исчезает и не оплачивает дальнейшие арендные платежи. „В худшем случае квартира также остается испорченной, но если проблемный должник находится в какой-то экзотической стране, предъявлять ему требования становится экономически нецелесообразно“.
ERGO имеет недавний опыт проявления преимуществ использования страхования договора аренды. Так, иностранец, снявший квартиру в Эстонии, внезапно перестал платить ежемесячные платежи и исчез. При осмотре квартиры были обнаружены повреждения внутренней отделки. „Договор аренды пришлось расторгнуть в экстренном порядке, а общий ущерб арендодателя составил более 4500 евро. Поскольку местонахождение иностранного арендатора установить не удалось, предъявить ему иск также не удалось, и здесь пришла на помощь страховка договора аренды от ERGO“, — сказал Макиенко.
По словам руководителя компании Rendin Алайна Ауна, поставщика решений для сдачи жилья в аренду и заключения безопасных договоров аренды, всем известная концепция залога на сегодня устарела. „Средняя стоимость аренды в Таллинне составляет 500 евро в месяц. В Эстонии залог обычно равен месячной арендной плате, поэтому залог за такую квартиру тоже будет 500 евро. Это совсем не большая сумма, если учесть возможные риски, для покрытия которых арендодатель требует залог: расходы на ремонт в случае, если арендатор умышленно или неумышленно нанесет какой-либо ущерб; стоимость имущества в арендованных помещениях; возможные сбои в оплате. Особенно показателен тот факт, что для потери классического депозита достаточно, чтобы арендатор не заплатил арендную плату всего лишь за один месяц“, — пояснил Аун.
Самой большой ценностью для арендатора является аренда без залога, что значительно снижает расходы на переезд в новое место жительства. „Без Rendin арендатору обычно приходится платить как минимум тройную сумму аренды: арендную плату за первый месяц, залог и иногда дополнительный маклерский сбор или сбор за договор“, — сказал Аун.
Чтобы арендовать через Rendin, все потенциальные арендаторы должны пройти автоматическую проверку биографических данных. Около трети не проходят такую проверку из-за нарушений сроков оплаты и не получают разрешения снимать квартиру. Несмотря на то, что меры платформы отсеивают большинство неподходящих кандидатов, все же бывают ситуации, когда необходимо реализовать страховку договора аренды. Со своей стороны, ERGO предлагает страхование договоров аренды, заключенных через Rendin, при помощи которого защищает обязательства арендатора перед арендодателем, включая ежемесячные арендные и коммунальные платежи. Страхование договора аренды ERGO помогает покрыть ущерб в случае, если арендатор, например, потеряет работу или станет нетрудоспособным из-за болезни или несчастного случая. Возмещаются также причиненный арендатором арендодателю имущественный ущерб и нарушение сроков оплаты аренды.