ИССЛЕДОВАНИЕ | Каждый второй арендодатель в Эстонии имел дело с проблемным арендатором

Опрос показал, что 55% арендодателей сталкивались как минимум с одним проблемным арендатором, а 45% ответивших — с двумя и более. Основными проблемами, как правило, являются задолженности (44,8%) и порча имущества (28,1%). Кроме того, на своем опыте арендодатели приводили примеры неподобающего поведения арендатора (например, вечеринки и шум), игнорирование условий договора (например, выезд в течение дня), недостаточная уборка, а также развешивание картин на стене без разрешения (с использованием двустороннего скотча или с помощью сверления отверстий), жировые наслоения, вызванные интенсивным приготовлением пищи, и повреждения водой пола, вызванные поливом растений и протекающими цветочными горшками. Чтобы покрыть ущерб, арендодатель должен потратить в среднем 1900 евро.

По словам руководителя отделения ERGO по имущественным ущербам Эрко Макиенко, который обеспечивает страховую защиту клиентов Rendin, довольно типичны случаи, когда договор аренды какое-то время действует без сбоев, но затем по неизвестным причинам арендатор исчезает и не оплачивает дальнейшие арендные платежи. „В худшем случае квартира также остается испорченной, но если проблемный должник находится в какой-то экзотической стране, предъявлять ему требования становится экономически нецелесообразно“.

ERGO имеет недавний опыт проявления преимуществ использования страхования договора аренды. Так, иностранец, снявший квартиру в Эстонии, внезапно перестал платить ежемесячные платежи и исчез. При осмотре квартиры были обнаружены повреждения внутренней отделки. „Договор аренды пришлось расторгнуть в экстренном порядке, а общий ущерб арендодателя составил более 4500 евро. Поскольку местонахождение иностранного арендатора установить не удалось, предъявить ему иск также не удалось, и здесь пришла на помощь страховка договора аренды от ERGO“, — сказал Макиенко.