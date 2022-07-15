Таллинн наконец выдал разрешение на использование променада Каларанд, отремонтированного еще год назад
Таллиннский департамент городского планирования выдал застройщику Pro Kapital разрешение на открытие променада Каларанд, который был отремонтирован еще год назад, пишет rus.err.ee.
В последние месяцы выдача разрешения на использования променада задерживалась из-за проблем в новом строительном регистре. По этой причине Таллинн принял решение разрешить использование променада, следует из письма, отправленного городом застройщику Pro Kapital.
„Поскольку процедура по предоставлению разрешения на использование променада завершена и его выдача задерживается только по техническим причинам, мы сообщаем, что использование променада Каларанд разрешено“, - сообщил Департамент городского планирования.
Занимающаяся строительством многоквартирных домов в этом районе компания Pro Kapital подала первую заявку на использование променада в июле прошлого года, но по разным причинам Таллинн не выдал разрешение. В июне Департамент городского планирования провел выездную проверку и признал все работы выполненными. Однако выдача разрешения была отложена из-за технических проблем с новым строительным реестром.
В июне в ходе рассмотрения заявки на получение разрешения на использование несколько замечаний сделали и другие городские департаменты, но они носят скорее формальный характер, и с ними можно будет разобраться после выдачи разрешения.