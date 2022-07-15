Таллинн наконец выдал разрешение на использование променада Каларанд, отремонтированного еще год назад

В последние месяцы выдача разрешения на использования променада задерживалась из-за проблем в новом строительном регистре. По этой причине Таллинн принял решение разрешить использование променада, следует из письма, отправленного городом застройщику Pro Kapital.

„Поскольку процедура по предоставлению разрешения на использование променада завершена и его выдача задерживается только по техническим причинам, мы сообщаем, что использование променада Каларанд разрешено“, - сообщил Департамент городского планирования.

Занимающаяся строительством многоквартирных домов в этом районе компания Pro Kapital подала первую заявку на использование променада в июле прошлого года, но по разным причинам Таллинн не выдал разрешение. В июне Департамент городского планирования провел выездную проверку и признал все работы выполненными. Однако выдача разрешения была отложена из-за технических проблем с новым строительным реестром.

В июне в ходе рассмотрения заявки на получение разрешения на использование несколько замечаний сделали и другие городские департаменты, но они носят скорее формальный характер, и с ними можно будет разобраться после выдачи разрешения.