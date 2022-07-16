Девелопер недвижимости выяснил, кто является самыми счастливыми жителями Эстонии. Смотрите, что нужно для счастья

„Исследование счастливого окружения“ – это проект, начатый Bonava в 2017 году. В ходе него у людей, живущих на территориях рынков, которые компания считает домашними, спрашивают, какие факторы в своем жилье и районе проживания они ценят.

Индекс счастья – это созданная Bonava единица измерения уровня счастья, создаваемого окружением, при помощи которой можно измерять и сравнивать удовлетворенность жителей и уровень их счастья, связанный с жизненной средой. По 100-балльной шкале своим домом больше всех довольны шведы (81 балл), соответствующий показатель наших северных соседей финнов составил 78 баллов. Одинаково довольны своим домом эстонцы и немцы – у них по 76 баллов.

Самый счастливый сосед в Эстонии – это находящаяся в отношениях женщина в возрасте 35-49 лет, материально обеспеченная и имеющая свой дом. Она проживает в своем доме более пяти лет, имеет наружную территорию (террасу, балкон или сад) и живет недалеко от большого города.

Из ответов выяснилось, что люди предпочитают при выборе нового жилья оставаться в привычном районе. 69% респондентов прожили в своем доме более пяти лет, и 75% ответивших остались верны своему району и прожили в нем более пяти лет.

Если спросить у жителей Эстонии, что для них самое важное в создании чувства дома, то 86% ответят, что это кухня. Почти такими же важными для жителей Эстонии являются ванная комната и спальня. Если же спросить, чем респонденты наиболее довольны на данный момент в своем доме, то выясняется, что это высота потолков (73%). Также люди удовлетворены своими спальнями (68%), приватной наружной территорией (67%) и гостиной (66%). Жителям Эстонии кажется, что в их нынешних домах слишком маленькие кухни (34%) и в ванной недостаточно места (35%). Больше всего людей в их жилье беспокоит общее состояние жилья (36%), отсутствие индивидуальности (27%) и внутренняя отделка (24%).

По словам члена правления Bonava Лаури Лааноя, их целью заключается в том, чтобы создавать счастливое окружение, в котором людям будет комфортно жить. „Целостная жизненная среда приносит людям эмоциональную удовлетворенность – создает возможности для общения с соседями и проведения досуга. Для того чтобы узнать, чего люди ждут от своей жизненной среды, мы и проводим исследование уровня счастья населения, а полученные знания используем при планировании нового жилья“, – сказал Лааноя.