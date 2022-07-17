ФОТО | В Таллинне внезапно выставили на продажу мызу с ужасающим прошлым

До сих пор неизвестно, сколько людей захоронены на территории мызы. Когда-то здесь НКВД хоронил своих жертв - всего было найдено 25 трупов под залитым бетоном полом и 53 трупа в братских могилах снаружи.

Спойлер - в порядок здание так и не привели. Хотя объявление сопровождается красивыми фотографиями, но если почитать сопроводительный текст становится ясно, что это лишь видение того, как мыза может выглядеть в будущем.

На самом деле ищут щедрую душу, готовую платить по 25 000 евро в месяц за аренду находящегося в плачевном состоянии здания. Автор объявления планирует вместе с арендатором, который обязан должен заключить договор на несколько лет, начинать приводить здание в порядок.

Однако как выяснилось, у здания отсутствует действующая детальная планировка. Тем более, так как здание находится под охраной как памятник истории и культуры, для него нужна особая детальная планировка, учитывающая его особый статус.

С владельцем мызы связаться не удалось.