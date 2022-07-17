Работающий на эстонском рынке почти 30 лет девелопер запускает новый фонд недвижимости(1)
Основанная на эстонском капитале в 1993 году девелоперская компания Favorte запускает новый фонд недвижимости, специализирующийся на многофункциональных коммерческих помещениях stock-office. Партнерами фонда являются основатель и владелец Favorte Райнер Хинно и бывший глава SEB в Балтии Рихо Унт.
По словам учредителей фонда, коммерческие помещения stock-office, гибко сочетающие в себе представительские, офисные, складские и/или производственные площади, стремительно набирают популярность в Эстонии и странах Балтии. „Концепция stock-office была в значительной степени разработана с учетом нашей бизнес-среды в Эстонии. Она позволяет малым и средним растущим компаниям оптимизировать свою работу и ограничивать расходы, объединяя все рабочие процессы и сотрудников под одной крышей“, - пояснил руководитель Favorte Райнер Хинно.
По словам Хинно, обладая почти 30 годами опыта работы, Favorte последние семь лет активно развивает именно коммерческую недвижимость stock-office, поскольку спрос постоянно растет: „Сегодня на наших площадях работают компании самого разного профиля, начиная с производителя экологичных моющих средств и заканчивая поставщиком решений в сфере возобновляемых источников энергии“.
По словам партнера фонда Рихо Унта, важным преимуществом коммерческих помещений stock-office является экологичность: „Все хотят быть эффективнее и экономичнее в работе, но иногда для малых и средних предприятий это может оказаться довольно сложной задачей. Современное и многофункциональное коммерческое пространство помогает уменьшить воздействие на окружающую среду, а также ограничить операционные расходы. В то же время площади такого типа чрезвычайно гибки и легко адаптируются к потребностям конкретного бизнеса“.
По словам Тармо Калвисте, руководителя подразделения коммерческих площадей специализирующейся на коммерческой недвижимости консалтинговой компании Colliers, спрос на помещения типа stock-office остается высоким: „Доля вакантных площадей в этом секторе составляет менее 4%. Это ясно показывает, что спрос превышает предложение, и строящиеся здания найдут 90% арендаторов еще до того, как будут сданы в эксплуатацию“. По данным Colliers, на сегодняшний день в таллиннском регионе построено более 200 000 квадратных метров площадей типа stock-office. Средний размер такого здания составляет 3000 квадратных метров, в нем расположено 7–8 арендаторов, а стоимость аренды составляет от 6 до 13 евро за квадратный метр – в зависимости от расположения. „В Латвии и Литве мы также видим растущий спрос и потенциал развития в этом сегменте“, - добавил Калвисте.
Целью фонда является развитие и последующая продажа 100 000 м2 коммерческих площадей stock-office, из которых 50% находятся в Эстонии, а 50% в Латвии и Литве. Фонд предлагает инвесторам возможность участвовать в развивающейся сфере коммерческой недвижимости, меняющей условия работы малых и средних предприятий. В структуре фонда сочетаются опыт в данной области и финансовая прозрачность. После запуска первого фонда развития планируется вывести на рынок фонд стоимостью в 100 миллионов евро с существующими и генерирующими денежные потоки активами stock-office, который в основном предназначен для профессиональных финансовых инвесторов.