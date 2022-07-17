Работающий на эстонском рынке почти 30 лет девелопер запускает новый фонд недвижимости

По словам учредителей фонда, коммерческие помещения stock-office, гибко сочетающие в себе представительские, офисные, складские и/или производственные площади, стремительно набирают популярность в Эстонии и странах Балтии. „Концепция stock-office была в значительной степени разработана с учетом нашей бизнес-среды в Эстонии. Она позволяет малым и средним растущим компаниям оптимизировать свою работу и ограничивать расходы, объединяя все рабочие процессы и сотрудников под одной крышей“, - пояснил руководитель Favorte Райнер Хинно.

По словам Хинно, обладая почти 30 годами опыта работы, Favorte последние семь лет активно развивает именно коммерческую недвижимость stock-office, поскольку спрос постоянно растет: „Сегодня на наших площадях работают компании самого разного профиля, начиная с производителя экологичных моющих средств и заканчивая поставщиком решений в сфере возобновляемых источников энергии“.

По словам партнера фонда Рихо Унта, важным преимуществом коммерческих помещений stock-office является экологичность: „Все хотят быть эффективнее и экономичнее в работе, но иногда для малых и средних предприятий это может оказаться довольно сложной задачей. Современное и многофункциональное коммерческое пространство помогает уменьшить воздействие на окружающую среду, а также ограничить операционные расходы. В то же время площади такого типа чрезвычайно гибки и легко адаптируются к потребностям конкретного бизнеса“.