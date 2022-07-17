В строящемся в Пярну жилом доме к празднованию остропилки половина квартир уже продана

„Темпы продаж подтверждают, что спрос на качественное и находящееся в хорошем месте жильё не спадает даже в экстраординальные для сектора недвижимости и строительства времена,“ заявил член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. „Примечательно, что среди покупателей есть и возвращающиеся в родной город пярнусцы.“

Вписанное в историческую среду центра Пярну современное трёхэтажное здание по адресу Лийва, 17 станет домом для 20 семей. К моменту сегодняшнего празднования остропилки ещё имеется в продаже девять квартир. Уместное в окружающей среде здание с двускатной крышей характеризуется деревянным фасадом, выступами на крыше, балконами и деревянными окнами. Почти все квартиры имеют балкон или террасу. В доме нет подвального этажа, поэтому вопрос кладовки решен отдельно стоящим подсобным помещением.

По сообщению Саксинга пример Liiva Kodud подтверждает во время неконтролируемого роста цен и затруднения поставок материалов, насколько важны стабильные и надёжные партнёры. „Ввод в строй сегодня является скорее исключением, чем правилом, некоторые девелоперы при бронировании оставляют конечные цены открытыми,“ заявляет Саксинг. „Мы, благодаря надёжным партнёрам, можем заверить, что квартиры будут завершены к обещанному сроку в декабре и по договорным ценам“.