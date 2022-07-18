СРАВНЕНИЕ ЦЕН | В ходе строительных работ многие совершают одну и ту же ошибку

По словам руководителя по качеству предприятия Betoonimeister Лаури Лабе, заказ бетонных смесей на заводе не очень распространен в случае малообъемных работ – и это несмотря на то, что обычно заказ оказывается дешевле, не говоря уже о времени, необходимом для самостоятельного изготовления смеси. „Простой расчет показывает, что уже от 0,5 кубометра бетонной смеси заказ на заводе становится дешевле, чем закупка и смешивание материалов, необходимых для изготовления бетонной смеси“, — пояснил Лабе.

Неустойчивое качество и затраченное время

Как отмечает руководитель по качеству, бетон заводского производства имеет ряд преимуществ. „Прежде всего – это всегда контролируемое качество. Производство бетонных смесей на заводе постоянно контролируется, и все время проверяются свойства продукции. При приготовлении смеси в домашних условиях никогда нельзя быть уверенным в полученном результате и свойствах залитого бетона. Если есть риск, что каждая заливка смеси при замешивании бетона в бетономешалке отличается, то все компоненты дозируются на заводе с требуемой точностью“, — подчеркнул важность качества Лабе.

„Бетон — это строительный материал, положенный на десятилетия, который должен выдерживать влияние как окружающей среды, так и разных нагрузок, которые исходят от пользователей. В зависимости от места применения, свойства произведенного на заводе бетона всегда соответствуют выбранному рецепту бетонных смесей и проверены в лаборатории“, — объяснил руководитель по качеству ту особенность промышленно приготовленного бетона, которую нельзя гарантировать в домашних условиях.

„Время также является большим преимуществом. На заводе легко заказать точно необходимое количество бетонной смеси, и она будет доставлена ​​с наиболее подходящей машиной, чтобы бетон можно было быстро и без лишних усилий уложить на месте использования“, — отметил Лабе преимущество бетона, произведенного на заводе.