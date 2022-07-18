СРАВНЕНИЕ ЦЕН | В ходе строительных работ многие совершают одну и ту же ошибку
Начался летний строительный сезон. Вместе с этим часто возникает вопрос, заказывать что-то или делать это самостоятельно? В таком случае сравнение затрат проясняет картину. Например, в случае небольшого объема бетонных работ многие продолжают совершать одну и ту же ошибку, не сопоставляя стоимость приготовления бетонной смеси и бетона, заказанного с завода, и в итоге наносят себе же ущерб.
По словам руководителя по качеству предприятия Betoonimeister Лаури Лабе, заказ бетонных смесей на заводе не очень распространен в случае малообъемных работ – и это несмотря на то, что обычно заказ оказывается дешевле, не говоря уже о времени, необходимом для самостоятельного изготовления смеси. „Простой расчет показывает, что уже от 0,5 кубометра бетонной смеси заказ на заводе становится дешевле, чем закупка и смешивание материалов, необходимых для изготовления бетонной смеси“, — пояснил Лабе.
Неустойчивое качество и затраченное время
Как отмечает руководитель по качеству, бетон заводского производства имеет ряд преимуществ. „Прежде всего – это всегда контролируемое качество. Производство бетонных смесей на заводе постоянно контролируется, и все время проверяются свойства продукции. При приготовлении смеси в домашних условиях никогда нельзя быть уверенным в полученном результате и свойствах залитого бетона. Если есть риск, что каждая заливка смеси при замешивании бетона в бетономешалке отличается, то все компоненты дозируются на заводе с требуемой точностью“, — подчеркнул важность качества Лабе.
„Бетон — это строительный материал, положенный на десятилетия, который должен выдерживать влияние как окружающей среды, так и разных нагрузок, которые исходят от пользователей. В зависимости от места применения, свойства произведенного на заводе бетона всегда соответствуют выбранному рецепту бетонных смесей и проверены в лаборатории“, — объяснил руководитель по качеству ту особенность промышленно приготовленного бетона, которую нельзя гарантировать в домашних условиях.
„Время также является большим преимуществом. На заводе легко заказать точно необходимое количество бетонной смеси, и она будет доставлена с наиболее подходящей машиной, чтобы бетон можно было быстро и без лишних усилий уложить на месте использования“, — отметил Лабе преимущество бетона, произведенного на заводе.
„Главная проблема связана с тем, что замешивание бетона в домашних условиях — это очень трудоемкая работа, поэтому при заливке больших конструкций для бетона ставится опалубка, что усложняет последующую отделку. В этом случае добиться чистой бетонной поверхности практически невозможно“, — пояснил Лабе.
Сравнение цен ясно показывает бессмысленность надрываться при самостоятельном изготовлении смеси
Можно провести простой расчет, чтобы сравнить стоимость заводского производства и собственного замеса бетона.
Возьмем, например, такой проект: устройство бетонного пола летней кухни в получасе езды от бетонного завода, для которого требуется 1,5 кубометра бетонной смеси.
Затраты на заводской заказ:
● Цена 1,5 м3 бетона С25/30 – 211 евро, транспорт – 84 евро, получасовое рабочее время на объекте – 41 евро.
Финансовые затраты: 337 евро (*затраченное время - полчаса)
Домашнее приготовление из сухой смеси:
● Цена 1,5 м3 сухого бетона C30 - 297 евро, транспорт - 40 евро и аренда бетономешалки - 20 евро.
Финансовые затраты: 357 евро (*время - 4-6 часов)
Домашнее приготовление из цемента и заполнителей:
● Цена 1,5 тонны песка и транспорта - 79 евро, цена 1,5 тонны щебня и транспорта - 90 евро, цена 440 кг цемента - 125 евро и стоимость аренды бетономешалки - 20 евро. Общие финансовые затраты: 313 евро (* время - 8 часов)
Для сравнения использовались прайс-листы Betoonimeister, Ramirent, Bauhof, K-Rauta и Isekallur. Время, необходимое для ручного изготовления смеси, составляет 8 часов, при условии, что производитель в состоянии организовать доставку материалов за один день, смешивание материалов, приготовление бетонной смеси в бетономешалке объемом 150 л и окончательную заливку фундамента. Может случиться так, что не все работы смогут сделать за один день и времени будет потрачено еще больше.
По словам руководителя по качеству, ручное изготовление бетона может быть целесообразным при объемах менее 0,5 м3. „Потому что на заводе нельзя загрузить в бетоновоз менее 0,5 кубометра бетонной смеси. Необходимо иметь в виду, что стоимость транспортировки с завода остается неизменной независимо от того, перевозит ли автомобильный миксер половину куба или максимум семь кубометров бетонной смеси“.
„Делать бетонную смесь самостоятельно или заказывать на заводе – решение каждого строителя, но с учетом затрат денег и времени целесообразнее использовать бетонную смесь, произведенную на заводе. И что еще более важно, качество производимого на заводе бетона гарантировано“, — порекомендовал Лабе.