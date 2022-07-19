Недвижимость
19.07.2022, 08:14

Euribor увеличивается: справятся ли жители Эстонии с выплатой жилищных кредитов?

 
Эвелин Коплимяэ
SEB
ФОТО: Shutterstock

В начале июня этого года закончился почти семилетний период с полугодовым отрицательным Euribor, а спустя буквально месяц, 15 июля, 6-месячный Euribor составил уже 0,532%. 12-месячный Euribor, уровень которого уже превышает 1%, и 3-месячный Euribor, ставший положительным 14 июля, также сейчас на позитивной отметке. В далеком прошлом, например, 18 июля 2008 г., 6-месячный Euribor составлял 5,138%.

Что означают для клиента изменения различных ставок Euribor?

Подавляющее большинство, или примерно 98%, договоров жилищного кредита имеют так называемую плавающую или нефиксированную процентную ставку. Это означает, что процентная ставка по кредитному договору состоит из персональной процентной маржи, к которой, по желанию заемщика, добавляется Euribor 3, 6 или 12 месяцев. Если процентная маржа в целом не меняется в течение срока кредитного договора, то ставка Euribor меняется каждые 3, 6 или 12 месяцев – в зависимости от того, какую ставку кредитного договора выбрал клиент.

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