Euribor увеличивается: справятся ли жители Эстонии с выплатой жилищных кредитов?

Подавляющее большинство, или примерно 98%, договоров жилищного кредита имеют так называемую плавающую или нефиксированную процентную ставку. Это означает, что процентная ставка по кредитному договору состоит из персональной процентной маржи, к которой, по желанию заемщика, добавляется Euribor 3, 6 или 12 месяцев. Если процентная маржа в целом не меняется в течение срока кредитного договора, то ставка Euribor меняется каждые 3, 6 или 12 месяцев – в зависимости от того, какую ставку кредитного договора выбрал клиент.