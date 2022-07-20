Люди в Эстонии стали строить дома меньшей площади. Что их заставляет это делать?

„Мы видим по нашей статистике, что люди начали строить дома меньшего размера. На это решение в первую очередь повлиял рост цен на строительство и энергоносители“, – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане. „Это тоже понятно, потому что меньший дом дешевле отапливать, и если принять во внимание нынешние цены на строительство, возведение дома чуть меньшего размера может сэкономить десятки тысяч евро“, – добавил он.

По данным банка, говорит Ребане, средний размер частного дома, построенного в прошлом году, составил 160 квадратных метров. „В этом году мы видим, что люди начали строить дома, которые в среднем на 10 квадратных метров меньше. Если перевести это в денежный эквивалент, то при цене 1600 евро за квадратный метр экономия составит 16 000 евро“, – пояснил он. По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor, это не компенсирует рост цен на строительство, но обеспечивает значительную экономию, которую можно использовать, например, для обустройства дома своей мечты.

„Люди, которые имеют очень сильное желание построить собственный дом и не хотят откладывать свою мечту, найдут умные решения и займутся строительством даже сейчас. Компактные дома, например, площадью 100–120 квадратных метров, становятся все более распространенными. Для таких домов экономия на цене строительства особенно значительна, и, конечно, будущие коммунальные расходы также обеспечат лучшее соотношением цены и качества по сравнению со средним домом“, – говорит Ребане. По словам Ребане, дома площадью 200 квадратных метров и более становятся все более редкими.

Весенний опрос, проведенный по заказу банка, показал, что до половины респондентов в пожилом возрасте хотят жить в собственном доме. С другой стороны, согласно статистике банка по жилищным кредитам за прошлый год, только один из десяти заемщиков строил свой собственный дом.